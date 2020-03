„Zostań kur*a w domu” - powstała międzynarodowa inicjatywa, nawołująca do stosowania domowej kwarantanny

Fot. Getty

Z powodu coraz większej liczby zarażeń nowym koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na COVID-19, w internecie powstała oddolna inicjatywa „StayTheFuckHome”, której celem jest powstrzymanie pandemii przez uświadamianie ludziom, że najlepsze, co mogą obecnie zrobić, to pozostać przez jakiś czas w swoich własnych domach.

Inicjatywa, opatrzona m.in. hasztagiem #zostańkurwawdomu, została stworzona, by uświadomić ludziom, że aktualnie najlepszą rzeczą, jaką mogą zrobić, by zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się nowego koronawirusa, jest pozostanie w domach. Ograniczając przebywanie między ludźmi w najbliższym okresie, może zmniejszyć liczbę zarażeń. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko zakażenia osób z każdej grupy społecznej - w tym osobób starszych i schorowanych, które są szczególnie narażone na negatywne skutki COVID-19 - również na śmierć.

Na stronie internetowej inicjatywy napisano między innymi: „Nadszedł czas, byśmy jako obywatele tego świata podjęli działania już teraz i włączyli się w walkę z COVID-19”. Autorzy akcji przedstawili również swój manifest w następujących punktach:

„Nie panikuj, ale bądź czujny. Często myj ręce i ćwicz dobre maniery kaszlu i kichania. Staraj się jak najmniej dotykać swojej twarzy, w tym ust, nosa i oczu. Ćwicz dystans społeczny, żadnych uścisków i pocałunków, żadnych uścisków dłoni, żadnego przybijania piątki. Jeśli musisz, używaj bezpieczniejszych alternatyw. Nie uczęszczaj na koncerty, przedstawienia teatralne, imprezy sportowe ani żadne inne masowe imprezy rozrywkowe. Powstrzymaj się od odwiedzania muzeów, wystaw, teatrów, kin, klubów nocnych i innych miejsc rozrywki. Trzymaj się z dala od spotkań towarzyskich i imprez, takich jak spotkania klubowe, nabożeństwa religijne i imprezy prywatne. Zredukuj ilość podróży do minimum. Nie podróżuj na duże odległości, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Nie korzystaj z transportu publicznego, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Jeśli możesz pracować z domu, pracuj z domu. Nakłaniaj swojego pracodawcę, aby w razie potrzeby zezwolił na pracę zdalną. Zastąp jak najwięcej kontaktów towarzyskich alternatywami zdalnymi, takimi jak rozmowy telefoniczne lub czat wideo. Nie opuszczaj swojego domu, jeśli nie jest to absolutnie konieczne”.

Co sądzicie o tej inicjatywie? Czy sami postanowiliście pozostać w swoich domach, wychodząc tylko, gdy jest to absolutnie konieczne? Czekamy na Wasze opinie!

