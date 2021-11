Zostań członkiem globalnej sieci Polonii - pobierz aplikację i dołącz do POLONICO NETWORK

Artykuł sponsorowany

POLONICO TV nie tylko dynamicznie się rozwija, ale oprócz możliwości oglądania telewizji całkowicie za darmo, oferuje teraz dostęp do POLONICO NETWORK. Czym jest POLONICO i jak stać się jego częścią? Zapraszamy do lektury

Czym jest POLONICO TV?

POLONICO, pierwsza globalna polskojęzyczna platforma telewizyjna na świecie wystartowała 2 maja tego roku oferując siedem płatnych kanałów polskojęzycznych z oferty krajowych nadawców tv. Szybko okazało się jednak, że widzowie najchętniej oglądają nowy kanał POLONICO TV, będący reprezentacją interesów i punktów widzenia Polonii światowej. I tak do początku listopada POLONICO TV jest dostępne całkowicie ZA DARMO na aplikacji na telefony komórkowe POLONICO (dostępne w App Store i Google Play) i na stronie https://www.polonico.tv.

Na stronie www.polonico.tv znajdziecie codzienny serwis newsowy dotyczący pandemii na świecie - warto korzystać ze sprawdzonych wiadomości i mieć bieżące informacje dotyczące ograniczeń sanitarnych w różnych krajach.

Zachęcamy do pobierania apki, która jest całkowicie darmowa i zapewnia dostęp do kanału POLONICO, ale nie tylko!

W apce POLONICO na telefony komórkowe poza dostępem do samego kanału POLONICO znajdziecie również linki do TVP, polonijnych i polskich stacji radiowych, a także polonijnych portali. Jednak to jeszcze nie wszystko! Za pośrednictwem zakładki VIDEOBOX każdy użytkownik może przesłać swój własny materiał, który zostanie pokazany w POLONICO TV! Nie bądź bierny, weź udział w wielkim dziele tworzenia wspólnego polonijnego projektu, którzy przysłuży się NAM wszystkim! Redakcja zachęca do aktualnych update`ów związanych z obecną sytuacją Polaków przebywających na emigracji, szczególnie związanych z tematyką pandemii i szczepionek, zdrowia, zarobków, transportu i edukacji. Mile widziane są również materiały całkiem "życiowe", włącznie ze ślubami, chrzcinami i pozdrowieniami.

Co to jest POLONICO NETWORK?

Ekipa POLONICO rozpoczęła wspólne budowanie Wielkiej Bazy Ekspertów Polonii światowej. Każdy może stać się częścią POLONICO NETWORK, miejsca które skupia polskich ekspertów i profesjonalistów wszystkich dziedzin i specjalności rozsianych na całym świecie. Róbmy wspólne interesy, uczmy się od siebie, wspierajmy się. Razem jesteśmy silni. POLONICO nas połączy. POLONICO NETWORK jest dostępne z poziomu strony www.polonico.tv oraz za pośrednictwem aplikacji na telefony komórkowe i urządzenia mobilne POLONICO, którą znajdziesz w Google Play lub App Store.

Pamiętaj, żeby zaprosić także nowych znajomych – tych, którzy powinni znaleźć się razem z Tobą w wielkiej polskiej bazie POLONICO NETWORK, która ma służyć nam wszystkim do nawiązywania kontaktów i robienia dobrych interesów.

KLIKNIJ I ZAREJESTRUJ SIĘ W BAZIE POLONICO NETWORK JUŻ TERAZ

Po więcej informacji dotyczących tego projektu odsyłamy pod TEN LINK.

Powyższy tekst ma charakter artykułu sponsorowanego i redakcja "Polish Express" nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego treść