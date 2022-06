Zostało tylko 100 dni na wydanie banknotów 20 GBP i 50 GBP - potem zostaną ostatecznie wycofane z obiegu

Fot. Getty

Termin wycofania papierowych banknotów o nominałach 20 i 50 funtów zbliża się wielkimi krokami. Bank Anglii przypomina, że na wydanie tych banknotów pozostało jedynie 100 dni, a w obrocie krążą ich nadal miliony.

Papierowe banknoty 20-funtowe i 50-funtowe należy wydać lub zdeponować do końca września - po tym terminie będą to już tylko kawałki papieru, którymi nie zapłacimy w żadnym sklepie. Bank Anglii przypomina, że na pozbycie się rzeczonych banknotów pozostały już tylko trzy miesiące.

Wycofanie papierowych banknotów 20 GBP i 50 GBP

Od 1 października 2022 papierowe banknoty 20 GBP i 50 GBP będzie jeszcze można wpłacać na konto w banku lub na poczcie - ale tylko pod warunkiem posiadania brytyjskiego konta bankowego. Wydawanie tych banknotów w jakichkolwiek sklepach i punktach usługowych będzie już jednak niemożliwe.

Jest to informacja o tyle ważna, że według szacunków w obiegu krążą wciąż około 163 miliony papierowych banknotów 50-funtowych i około 314 milionów papierowych banknotów 20-funtowych. Od 1 października 2022 banknoty te zostaną zastąpione wersjami polimerowymi, które są trwalsze i - zdaniem Banku Anglii - trudniejsze do podrobienia. Wcześniej podobnie wymieniono banknoty o nominałach 5 i 10 funtów.

„Większość papierowych banknotów została już wycofana z obiegu, ale znaczna ich liczba pozostaje na rynku, dlatego prosimy o sprawdzenie, czy masz jakieś w domu” – powiedziała cytowana przez BBC Sarah John z Banku Anglii.

Warto wiedzieć, że w tym samym terminie z obiegu wycofane zostaną też papierowe banknoty 20 GBP i 50 GBP wyemitowane przez Clydesdale Bank, Royal Bank of Scotland i Bank of Scotland, a także papierowe banknoty 20 GBP wyemitowane przez Bank of Ireland, AIB Group, Danske Bank i Ulster Bank w Irlandii Północnej. Wszystkie one stracą ważność z końcem września 2022.

