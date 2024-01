Praca i finanse Został tylko tydzień na rozliczenie podatku, Self Assessment

Termin rozliczenia Self Assessment upływa już za tydzień, 31 stycznia. HMRC apeluje do 3,8 miliona samozatrudnionych, którzy nie złożyli jeszcze zeznania podatkowego, aby się pospieszyli. W przeciwnym razie grozi im kara w wysokości 100 funtów.

Tradycyjnie 31 stycznia mija ostateczny termin deklaracji podatkowej Self Assessment. HMRC przewiduje, że za rok podatkowy 2022-2023 wpłynie aż 12,1 mln rozliczeń podatkowych wraz z należnymi płatnościami.

Niebawem mija termin Self Assessment

Według najnowszych informacji do tej pory do HMRC wpłynęło ponad 8,3 miliona rozliczeń podatkowych Self Assessment. Jak powiedziała Myrtle Lloyd, dyrektor ds. obsługi klienta w HMRC:

– Jeśli jesteś samozatrudnionym, teraz jest czas na podjęcie działań i sporządzenie rozliczenia podatkowego. Osoby mogą zapoznać się z tym, jak to zrobić, sprawdzając informacje HMRC na GOV.UK. Po złożeniu zeznania podatkowego w prosty sposób możesz dowiedzieć się, jaką kwotę musisz zapłacić i możesz zrobić to online lub za pomocą aplikacji HMRC. Aby dowiedzieć się więcej, wystarczy wyszukać „Pay my Self Assessment” na GOV.UK.

Kary dla spóźnialskich

HMRC radzi również samozatrudnionym, co mogą zrobić, jeśli nie są w stanie zapłacić całości należnego podatku. Urząd podpowiada, że mogą ustalić termin płatności (Time to Pay), a przez Internet mogą dowiedzieć się o tym, jak to zrobić, jeśli są winni skarbówce mniej niż 30 000 funtów.

Zapłacić należny podatek można online lub za pomocą aplikacji HMRC. W czasie dokonywania zwrotu ważne jest, aby podać dane konta bankowego, żeby w przypadku konieczności dokonania zwrotu przez HMRC otrzymać pieniądze szybko.

Jak mówi Agnieszka Moryc z Admiral.Tax, firmy, która składa rozliczenia self-assessment:

– Wiele osób opóźnia chwilę złożenia zeznania z obawy o wysoki podatek lub z powodu braku środków na zapłatę podatku. Jednak w takich sytuacjach, lepiej się rozliczyć i wnioskować do HMRC o przedłużenie czasu spłaty”. Jest to korzystniejsze rozwiązanie niż spóźnienie się z rozliczeniem. Bowiem przekroczenie terminu nie tylko powoduje naliczanie kar, ale spóźnienie z zapłatą podatku grozi doliczeniem odsetek.

Lepiej zatem nie czekać z rozliczeniem podatku. W przypadku spóźnienia w złożeniu zeznania podatkowego, samozatrudnieni muszą zapłacić karę w wysokości 100 funtów, która ma zastosowanie nawet w przypadku braku podatku do zapłaty.

Po trzech miesiącach naliczana jest dodatkowa kara w wysokości 10 funtów dziennie, maksymalnie do 900 funtów. A po sześciu miesiącach kolejna kara w wysokości 5 proc. należnego podatku lub 300 funtów. W zależności od tego, która wartość jest wyższa. Natomiast po 12 miesiącach naliczana jest kolejna opłata w wysokości 5 proc. lub 300 funtów, w zależności od tego, która wartość jest wyższa.