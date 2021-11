Zostajesz na święta w UK? Sprawdź, gdzie warto spędzić Boże Narodzenie na Wyspach – zdaniem Polaków

Oto, co polecają sami Polacy z UK.

Zostajesz w Wielkiej Brytanii na tegoroczną Gwiazdkę? Oto klimatyczne miejsca na Wyspach – w sam raz na spędzenie świąt Bożego Narodzenia.

Wielu Polaków, mieszkających w UK, spędza co roku Boże Narodzenie na Wyspach, zamiast lecieć na święta do rodziny do Polski. Powody takiego wyboru mogą być bardzo różne – od zbyt drogich biletów lotniczych w okresie świątecznym, przez chęć fizycznego i psychicznego odpoczynku w dni wolne od pracy zamiast wielkiego wyjazdowego zamieszania, aż po zwyczajny fakt braku rodziny nad Wisłą.

Niezależnie od powodu, pewnie każdemu, kto spędza święta w UK, choć raz przemknęła przez głowę myśl o wyrwaniu się z czterech ścian domu w tym czasie i spędzeniu Bożego Narodzenia w jakiś przytulnym, wypełnionym magiczną atmosferą świąt miejscu gdzieś na Wyspach. Takiego właśnie miejsca poszukiwała jedna z Polek z UK, która o radę w tym względzie postanowiła poprosić internautów.

Gdzie warto spędzić święta w UK? Opinie Polaków

Pod prostym pytaniem Polki opublikowanym przez nią na jednej z grup na Facebooku, pojawiło się mnóstwo podpowiedzi. Wiele osób pisało, co planują zobaczyć, ale sporo komentarzy było opartych na zdobytym już doświadczeniu. Zatem, co polecają sami Polacy, spędzający święta w UK?

Chyba najwięcej osób na Boże Narodzenie poleca wypad do Szkocji. Przede wszystkim – to właśnie tam jest największa szansa na świąteczny śnieg w UK. Dokąd konkretnie warto się wybrać w Szkocji? Polacy zdecydowanie polecają Edynburg. Niektórzy proponują, by potraktować miasto jako bazę wypadową, z której można zrobić mniejsze wycieczki, na przykład nad jezioro Loch Lomond lub na wzgórze Conic Hill.

Dla osób, które chciałyby poczuć choć odrobinę polskiej atmosfery podczas świąt w UK, interesującą opcją może okazać się wyjazd do Aviemore. Aviemore jest malowniczym miasteczkiem położonym w Highlands w Szkocji, na terenie Cairngorms National Park. Polacy, którzy właśnie tam wybierali się w przeszłości mocno polecają to miejsce na Boże Narodzenie, twierdząc, że Aviemore to „angielskie Zakopane”.

Ciekawą propozycją wydaje się też miejscowość Bethlehem w Walii. Oczywiście, pierwszą rzeczą, która zwraca uwagę, jest idealna pod kątem Bożego Narodzenia nazwa miasteczka. Ponadto, jest to miejscowość bardzo malownicza, usytuowana na terenie lekko górzystym, z licznymi ścieżkami spacerowymi.

Oprócz wskazanych powyżej ciekawych klimatycznych miejsc na spędzenie Bożego Narodzenia w UK, wielu Polaków poleca też klasycznie turystyczne lokalizacje, takie jak walijskie Snowdon czy angielska Kumbria. Te dwa rejony łączy wspólna cecha, podkreślana przez niektóre osoby jako ważna o tej porze roku w UK – są to miejsca górzyste, jest więc większa szansa, że spadnie w nich śnieg.

