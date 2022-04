Żona Rishiego Sunaka dzięki specjalnemu statusowi unika płacenia podatków w UK

Żona brytyjskiego kanclerza skarbu ma unikać płacenia podatków w Wielkiej Brytanii, jak ujawnia portal "The Independent". Dzięki statusowi "non-domicile", Akshatcie Murthy udało się zaoszczędzić miliony funtów w podatku od zagranicznych zarobków w ciągu kilku ostatnich lat.

Rodzinny biznes Akshaty Murthy jest wart około 3,5 miliarda funtów. Na czele firmy Infosys stał jej ojciec, N. R. Narayana Murthy, który obecnie znajduje się na emeryturze i cieszy się tytułem emerytowanego prezesa tego przedsiębiorstwa. Trudno jest wycenić osobno jej własny majątek, ale nie ma żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia z multimilionerką. Murthy urodziła się w Indiach. Przebywając w Wielkiej Brytanii złożyła wniosek o uzyskanie statusu "non-domicile", dzięki któremu pozostaje rezydentką UK, która ma jednak stałe miejsca zamieszkania poza Wyspą. Dzięki temu nie musi płacić w Wielkiej Brytanii podatku od dochodów zagranicznych. Według źródeł, na jakie powołuje się "The Indepednet" pozwoliło jej to zaoszczędzić "kilka milionów funtów" w podatkach od zysków osiągniętych poza granicami UK w przeciągu kilku lat.

Skarb państwa odmówił komentarza brytyjskim mediom w tej sprawie. Oficjalny przedstawiciel Rishiego Sunaka również nie odpowiedział na wielokrotne prośby o komentarz ze strony "Independent".

Czy Akshaty Murthy unika płacenia podatków w UK?

Z kolei rzecznik samej Murthy wydał oświadczenie, w którym czytamy, iż jest ona "obywatelką Indii, kraju jej urodzenia i domu rodziców". "Indie nie pozwalają swoim obywatelom na jednoczesne posiadanie obywatelstwa innego kraju. Tak więc, zgodnie z brytyjskim prawem, pani Murty jest traktowana jako osoba niezamieszkała w UK dla celów podatkowych. Zawsze płaciła i będzie nadal płacić brytyjskie podatki od wszystkich swoich brytyjskich dochodów" - czytamy dalej.

Dla pełnego kontekstu dodajmy, że posiadanie statusu "non-domicile" jest całkowicie zgodne z brytyjskim prawem. Dzięki niemu unika się płacenia brytyjskiego podatku od dochodów z dywidend z inwestycji zagranicznych, opłat za wynajem nieruchomości za granicą lub od odsetek bankowych. Decyzja o zapłaceniu mniejszego podatku poprzez status "non-dom" jest opcjonalna. W przeciwieństwie do nierezydentów, osoby ze statusem "non-domicile" mogą mieszkać w Wielkiej Brytanii przez 365 dni w roku.

Czym jest status "non-domicle"?

Przypomnijmy, całkiem niedawno pisaliśmy o rzekomy powiązaniach Murthy z firmą, która działała w Moskiwe. Coraz więcej mówi się o tym, że rzekome powiązania Rishi’ego Sunaka z Rosją oznaczają, iż nie jest on osobą „odpowiednią i właściwą” do kierowania „narodowym portfelem”. Żona kanclerza ma warte 490 mln funtów udziały w firmie nadal działającej w Moskwie. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Żona brytyjskiego kanclerza skarbu ma warte 490 mln funtów udziały w firmie, która wciąż działa w Moskwie"