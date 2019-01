Żona Michaela Schumachera przerywa milczenie i wydaje wzruszające oświadczenie

Żona Michaela Schumachera tuż przed 50. urodzinami legendy Formuły 1 wydała łamiące serce oświadczenie. Jak zapewnia Corinna Schumacher rodzina "robi wszystko, co w ludzkiej mocy, aby pomóc" przykutemu do łóżka byłemu sportowcowi.

Przed kilkoma dniami, dokładnie 29 grudnia 2018 roku, minęło pięć lat od tragicznego wypadku Michaela Schumachera, który miał miejsce we francuskim kurorcie Meribel. Informacje dotyczące stanu zdrowia jednego z najwybitniejszych kierowców w dziejach Formuły 1 są pilnie strzeżone przez jego rodzinę i menedżerkę Sabine Kehm. Do wiadomości publicznej docierają jedynie strzępki informacji doprawione tabloidowymi spekulacjami i trudno się dziwić - "Schumi" zawsze dbał o to, aby jego prywatne życie zawsze pozostało prywatne.

Michael Schumacher ma szanse na powrót do zdrowia?

Jednak po tych pięciu latach, w przededniu 50. tych urodzin niemieckiego sportowca jego żona, Corinna, zdecydowała się przerwać milczenie. Z jej oświadczenia opublikowana w mediach społecznościowych nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele o stanie zdrowia jej męża. - Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że możemy świętować 50. urodziny Michaela razem z Wami i dziękujemy z głębi naszych serc, że możemy robić to wspólnie. Możecie być pewni, że znajduje się w najlepszych rękach i robimy wszystko, co w naszej mocy, by mu pomóc - pisała żona legendy F1.

- Proszę, abyście zrozumieli, że postępujemy zgodnie z życzeniami Michaela pozostawiając tak drażliwy temat, jak jego zdrowie w sferze prywatnej. Jednocześnie dziękujemy bardzo za wszystkie oznaki sympatii oraz wsparcia i życzymy wszystkie najlepszego w roku 2019.

£50 000 – nawet tyle kosztuje tygodniowe leczenie i opieka pielęgniarska nad Michaelem Schumacherem

Pani Schumacher wezwała fanów, aby pamiętali jej męża w związku z tym, co udało mu się osiągnąć na torze. - Chcemy pamiętać i celebrować jego zwycięstwa i jego rekordy - pisała.

Ma w tym pomóc specjalna aplikacja, która umożliwi wirtualną wycieczkę po muzeum Schumachera w zlokalizowanym w niemieckiej Kolonii. Cały dochód uzyskany w związku z nią zostanie przekazany na działania fundacji "Keep Fighting", która wspiera leczenie i rehabilitację kierowcy.