Żona Davida Camerona - głównego sprawcy Brexitu - skarży się na problemy z prowadzeniem biznesu odzieżowego w UE

Fot. Getty

Wielu ludzi już nie pamięta, że gdyby nie David Cameron i jego niebezpieczna gra o umocnienie Partii Konserwatywnej na brytyjskiej scenie politycznej, to do Brexitu pewnie by nie doszło. Pewnym paradoksem jest zatem, że żona byłego premiera, uważanego przez miliony Brytyjczyków za głównego sprawcę Brexitu, skarży się teraz na problemy z prowadzeniem swojego biznesu odzieżowego na terenie Unii Europejskiej.

Samantha Cameron udzieliła właśnie swojego pierwszego, indywidualnego wywiadu stacji BBC. Żona byłego premiera Davida Camerona – przez wielu uważanego za głównego sprawcę Brexitu – opowiedziała gospodarzowi programu „Woman’s Hour” - Emmie Barnett, o trudnościach, jakie jej firma odzieżowa, Cefinn, napotyka od miesiąca w prowadzeniu biznesu odzieżowego na terenie Unii Europejskiej. - Jeśli sprowadzasz towary do kraju spoza Wielkiej Brytanii, a następnie próbujesz je sprzedać z powrotem do Europy, to jest to obecnie trudne i wymagające. Naprawdę myśleliśmy, że poczyniliśmy wszelkie przygotowania, ale… tego się nie spodziewaliśmy. Więc myślę, że w przypadku większych firm, to nie jest taki problem. Ale dla małych firm jest to wyzwanie – zaznaczyła Samantha Cameron.

Brexit udaremnia plany na rozwój biznesu w UE?

Nawet Samantha Cameron przyznała na antenie BBC, że Brexit pokrzyżował jej plany w zakresie poszerzenia działalności także na kraje Unii Europejskiej. - Trzeba się temu przyjrzeć [problemom początkowym], bo w przeciwnym razie nie będziemy mogli rozwinąć biznesu. To frustrujące, bo choć większość naszej działalności koncentruje się w Wielkiej Brytanii, a trochę w Ameryce, to trochę też jest go w UE. I oczywiście chcemy tam prowadzić interesy, ponieważ [kraje UE] są na wyciągnięcie ręki. Ale o ile nie poradzimy sobie z niektórymi wydatkami i kosztami, to będzie to trudne – poskarżyła się żona byłego premiera. I jednocześnie dodała, że w przypadku tak małej firmy, jak Cefinn, nie można myśleć o założeniu spółki w Europie. - Nie stać nas na magazyny w Europie i tego typu rzeczy – skwitowała Samtha Cameron.