Żółte ostrzeżenie Met Office: Ulewne deszcze w Anglii i Walii niosą ze sobą zagrożenie powodziowe

Met Office wydało żółte ostrzeżenie o ryzyku powodziowym wiążącym się z niebezpiecznymi warunkami jazdy samochodem, a także możliwymi szkodami, jakie woda może wyrządzić gospodarstwom domowym. Alert dotyczy części Anglii i Walii.

Ulewne deszcze i burze z piorunami mogą pojawić się w większości Anglii i częściowo w Walii. Gwałtowna pogoda niesie ze sobą ryzyko podtopień, uszkodzeń budynków i mienia oraz niebezpieczne warunki na drogach - ostrzega Met Office. Mocno deszczowa pogoda pojawiła się na Wyspach po spokojnej sobocie, gdy w większości kraju mieszkańcy mogli cieszyć się stosunkowo słoneczną aurą.

Żółte ostrzeżenie pogodowe Met Office dla Anglii i Walii

Żółte alerty pogodowe zostały wydane na całą niedzielę oraz na noc z niedzieli na poniedziałek. Ostrzeżenia Met Office obejmują obszar od Whitby w North Yorkshire, wschodnią Anglię, większość Midlands, południową Anglię od Kent do Devon i południowo-wschodnią Walię. Przytaczany przez The Guardian meteorolog z Met Office, Rebecca Hudson, powiedziała jednak, że największe ryzyko niebezpiecznych skutków dotyczy głównie środkowej i południowej Anglii.

Alerty obowiązują już od godziny 4 nad ranem w niedzielę. Jak dotąd, w ciągu dnia w niedzielę ulewne deszcze przesuwały się na północ, zdaniem synoptyków z Meto Office niosąc małe ryzyko nagłych podtopień lub uszkodzeń budynków spowodowanych wodą powodziową, uderzeniami piorunów, gradem czy silnym wiatrem.

Ryzyko powodziowe i utrudnienia w podróżach

Należy jednak mieć na uwadze, że taka pogoda jak w niedzielę i z niedzieli na poniedziałek, zawsze niesie ryzyko utrudnień w podróżach. Ulewy, podtopienia i burze stwarzają niebezpieczne warunki na drogach, utrudniając podróże samochodowe czy autobusowe. Możliwe są także utrudnienia w ruchu pociągów i samolotów. Warto być przygotowanym na ewentualne opóźnienia lub odwołane połączenia.

Met Office ostrzegło, że zachodzi nieduże ryzyko, że dojazd do niektórych miejscowości będzie fizycznie niemożliwy z powody zalanych odcinków dróg. Z drugiej strony, silne ulewy i ryzyko podtopień w niektórych rejonach może doprowadzić do prewencyjnego zamknięcia przejazdu niektórymi drogami. Jak podaje The Guardian, doszło już do tego na przykład w West Midlands, gdzie silne ulewy doprowadziły do ​​zamknięcia zjazdów na M5 i M6.

Jak zachować się na drodze podczas niebezpiecznej pogody?

Regionalna straż pożarna wystosowała ostrzeżenie, w którym napisano: „Zwolnij podczas jazdy i nigdy nie przejeżdżaj przez wodę powodziową - może być głębsza niż myślisz”. Oznacza to, że nie należy próbować przejechać pojazdem przez zalane odcinki dróg, ponieważ może się to skończyć tragedią.

Met Office również wystosowało porady dotyczące podróży samochodowych w ciężkich warunkach pogodowych. Przede wszystkim, należy pamiętać o jeździe z prędkością mniejszą niż zwykle. Ważne jest także zapewnienie innym uczestnikom ruchu drogowego większej przestrzeni niż zwykle. Natomiast, gdy zaskoczy nas gradobicie, trzeba bezwzględnie zatrzymać pojazd i przeczekać opad.

Także policja wydała ostrzeżenia za pomocą mediów społecznościowych. W komunikatach ostrzeżono mieszkańców najbardziej zagrożonych rejonów, aby zachowali ostrożność podczas trudnych warunków atmosferycznych. Policja West Midlands zamieściła nawet zdjęcia zalanej drogi w Smethwick.

Co dokładnie oznacza żółty alert pogodowy Met Office?

Jak podaje Met Office na swojej stronie internetowej: „Żółte ostrzeżenia mogą być wydawane w różnych sytuacjach pogodowych. Wiele z nich jest wydawanych, gdy prawdopodobne jest, że pogoda spowoduje pewne oddziaływania na niskim poziomie, w tym pewne zakłócenia w podróży w kilku miejscach. Wiele osób może być w stanie kontynuować swoją codzienną rutynę, ale na niektórych będzie to miało bezpośredni wpływ, dlatego ważne jest, aby ocenić, czy może to dotyczyć Ciebie. Inne żółte ostrzeżenia są wydawane, gdy pogoda może spowodować znacznie poważniejsze skutki dla większości ludzi, ale pewność wystąpienia tych skutków jest znacznie mniejsza. Ważne jest, aby czytać treść żółtych ostrzeżeń”.

