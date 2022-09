Żołnierze z Polski, UK i USA biorą udział we wspólnych ćwiczeniach wojskowych

Fot: Getty Images

We wschodniej części naszego kraju trwają wspólne ćwiczenia żołnierzy amerykańskich, polskich i brytyjskich pod szyldem "Niedźwiedź - 22". Rozpoczęły się one w dniu wczorajszym, a potrwają do piątku, 23 września 2022 roku.

Celem ćwiczeń, które mają obecnie miejsce na poligonie w Nowej Dębi (województwo podkarpackie) jest uzyskanie NATO-wskiej certyfikacji CREVAL przez dowództwa 19 Brygady Zmechanizowanej w Lublinie i 18 Pułku Logistycznego w Łomży, jak podkreślił rzecznik 18 DZ mjr Przemysław Lipczyński. Zaznaczmy w tym miejscu, iż certyfikat CREVAL oznacza zdolność do działania według sojuszniczych standardów gotowości bojowej i można go porównać do zdania "egzaminu dojrzałości", a więc ćwiczenia "Niedźwiedź - 22" to taka żołnierska matura. W ćwiczeniach bierze udział kilka tysięcy polskich żołnierzy wraz z żołnierzami ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Jak zaznaczył major Lipczyński "jeden z epizodów ćwiczenia przewiduje wspólne prowadzenie ognia przez pododdziały pancerne z: Polski, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych".

Jesteśmy gotowi, zmotywowani i zdeterminowani. Zaczynamy kolejny dzień ćwiczenia #Niedźwiedź22. pic.twitter.com/NPQCzXP8K7 — 18 Dywizja Zmechanizowana (@Zelazna_Dywizja) September 20, 2022

Polscy żołnierze ramię w ramię z Brytyjczykami i Amerykanami

"Wspólnie ogień na ćwiczeniach będą prowadzić polskie czołgi Leopard, amerykańskie Abramsy i brytyjskie Challengery. Chodzi o wzmocnienie interoperacyjności i współpracy sojuszniczej. Jest to jeden z ciekawszych elementów ćwiczenia" - komentował Lipczyńsk, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Dodajmy, iż w ćwiczeniach "Niedźwiedź - 22" wezmą udział wszystkie oddziały wchodzące w skład 18. Dywizji Zmechanizowanej, a UK i USA będą reprezentować czołgiści i żołnierze wojsk powietrznodesantowych.

Celem ćwiczeń jest uzyskanie certyfikacji CREVAL

18 DZ powstała w 2018 roku, na jej czele stał najpierw gen. dyw. dr Jarosław Gromadziński, a obecnie gen. bryg. Arkadiusz Szkutnik (od sierpnia 2022 roku). Dywizja przyjęła imię gen. broni Tadeusza Buka, a doroczne święto dywizji ustanowiono na dzień 5 września. Siedziba dowództwa mieści się w Siedlcach.

