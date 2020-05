Zobaczcie, jakie zmiany wprowadzono dla pracowników budowlanych po powrocie z lockdownu

Minister mieszkalnictwa poinformował o wprowadzeniu bardziej elastycznego czasu pracy dla pracowników budowlanych, którzy mogą już wrócić do pracy po złagodzeniu lockdownu.

Robert Jenrick ponownie uruchomił branżę budowlaną po lockdownie i poinformował o zmianach, jakie zostaną wprowadzone dla pracowników.

- Uruchamiamy branżę budowlaną. Aby w tym pomóc, chciałbym poinformować o następnych krokach wprowadzonych w ramach bezpieczeństwa, do których należy pozwolenie na bardziej elastyczne godziny pracy na budowach. Gdzie to możliwe i za zgodą władz lokalnych, daję przyzwolenie firmom budowlanym na wydłużenie godzin pracy pracowników ze skutkiem natychmiastowym, do godziny 21 od poniedziałku do soboty w regionach mieszkalnych i poza nimi. Informuję o bardzo konkretnym stanowisku rządu władze lokalne, które powinny to poprzeć, chyba że mają ważne powody, aby tego nie robić – powiedział minister mieszkalnictwa.

Zmiany te mają w założeniu pozwolić na przestrzeganie dystansu społecznego wśród pracowników budowlanych przy jednoczesnym uruchomieniu gospodarki. Nadal istnieją jednak obawy, że zachowanie dystansu społecznego na budowie będzie szczególnie trudne i nie wszystkie firmy będą w stanie stosować się do tej zasady.

Ponadto władze lokalne oraz firmy budowlane zachęcane są do publikowania aplikacji do planowania na portalach społecznościowych zamiast na plakatach i ulotkach. Pracownicy nie będą także zobligowani do noszenia maseczek ochronnych ani rękawiczek. Zalecane będzie także regularne czyszczenie narzędzi oraz maszyn.