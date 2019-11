ZOBACZCIE jak wyglądał pierwszy śnieg w UK w tym sezonie - Met Office nadal ostrzega przed intensywnymi opadami [galeria]

A jednak! Prognozy Met Office, o których pisaliśmy wczoraj się sprawdziły - podczas środowej nocy mielismy do czynienia z pierwszymi opadami śniegu tej jesieni. Czy to początek zimy? Jaka pogoda czeka nas w ciągu najbliższych dni?

Zgodnie z prognozami Met Office w Wielkiej Brytanii minionej nocy spadł pierwszy tej jesieni śnieg! Pierwsze opady białego puchu odnotowano w południowej Walii oraz w hrabstwach Wiltshire i Gloucestershire, a także lokalnie w wysokich partiach Szkocji. Rano, tamtejszych mieszkańców powitały oblodzenia. W nocy w walijskim Swansea mieliśmy do czynienia z dość intensywnymi opadami, a jak widzimy na zdjęciach z kamer warunki na drodze A470 były wręcz fatalne:

Źródło: Traffic Wales

Biały puch pojawił się również w Dartmoor (hrabstwo Devon):

Za: Twitter @gavinsgadgets

W Wiltshire było tak:

Zobaczcie również opady śniegu w Irlandii (hrabstwo Kildare):

Niestety, jeszcze w dniu dzisiejszym pozostają alerty pogodowe wydane prze Met Office. Meteorologowie ostrzegają przed opadami deszczu, które dotkną rejony środkowej i północnej Anglii. Dotyczy to również cierpiących z powodu powodzi hrabstw South Yorkshire i Lincolnshire.

Agencja Ochrony Środowiska również wydała kolejne ostrzeżenie i wygląda na to, że powódź w Wielkiej Brytanii jeszcze się nie skończyła. Kate Marks z The Environment Agency ostrzegała przed ulewnymi deszczami, która mają padać w czwartek, piątek oraz z weekend. - ulewny deszcz, który może doprowadzić do dalszej powodzi w South Yorkshire - komentowała Marks dla serwisu "Metro". - Część Lincolnshire i Midlands, gdzie grunt jest już mocna nasiąknięty, może również zostać dotknięta przez padający deszcz w czwartek i piątek. Opadu występować będą również w innych rejonach Anglii, a deszcze przetnie kraju z kraj z zachodu na wschód - kończy Marks apelem do wszystkich o regularne sprawdzanie informacji dotyczących zagrożeń powodziowych.

W związku z panującą aurą Met Office wydało sześć żółtych ostrzeżeń pogodowych dla: