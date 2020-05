Zobaczcie, jak bardzo nowy system imigracyjny zamyka się na imigrantów z UE, a otwiera na przyjezdnych spoza Europy

Po wprowadzeniu nowego systemu imigracyjnego do UK będzie przyjeżdżało rocznie 80 000 imigrantów z UE mniej.

Nowy system imigracyjny umożliwi przyjazd do Wielkiej Brytanii rocznie 50 000 obcokrajowcom spoza Europy, blokując jednocześnie możliwość przyjazdu 80 000 imigrantów z UE.

Home Office przyznało, że po wprowadzeniu nowego systemu imigracyjnego na Wyspy będzie mogło przyjechać dodatkowo 50 000 imigrantów spoza Europy rocznie w tym 25 000 studentów.

Zgodnie z oficjalnymi danymi nowy system do 2025 roku zmniejszy liczbę pracowników z UE przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii o 400 000, a w okresie rocznym o 80 000. Ze względu na większą liczbę przyjezdnych spoza UE, saldo migracji pozostanie jednak na tym samym poziomie.

Z dokumentacji opublikowanej wraz z Immigration Bill w parlamencie wynika, że na Wyspy będzie przyjeżdżało rocznie dodatkowo 30 000 wykwalifikowanych imigrantów spoza Unii wraz ze swoimi rodzinami (20 000 osób) oraz studentami (25 000 osób).

Po wprowadzeniu nowego systemu każdy, kto będzie chciał przyjechać do Wielkiej Brytanii do pracy lub na studia, będzie potrzebował wizy po zakończeniu swobodnego przepływu osób. Imigranci zarówno z UE jak i spoza Wspólnoty będą musieli zdobyć co najmniej 70 punktów, aby rozpocząć legalną pracę na Wyspach.

Sprawdzana będzie m.in. znajomość języka angielskiego, wysokości zarobków (wymóg powyżej 25 600 funtów rocznie). Minimalny próg zarobków ma być jednak elastyczny - imigranci mogą zarabiać mniej, jeśli pracują w branży, w której są niedobory pracowników.