Zobacz wzruszającą reklamę świąteczną BBC

Telewizja BBC opublikowała wzruszającą świąteczną reklamę, która także daje do myślenia na temat naszych bliskich i nas samych w dzisiejszym zabieganym świecie.

Reklama została wyemitowana przez stację BBC 1 i jest ściśle związana ze świętami. Opowiada dość prostą, ale za to znaczącą i życiową historię. Zwykły poranek w typowej brytyjskiej rodzinie: śniadanie w biegu, dzieci do szkoły i matka, która nie może znaleźć czasu dla swojego syna. Chłopak wysyła jej nawet wiadomość SMS, w której pyta kiedy spędzą razem trochę czasu, jednak kobieta ewidentnie zapomniała, że się z nim umówiła i wychodzi spiesznym krokiem do pracy.

W czasie dnia chłopiec zajmuje się swoimi sprawami i udaje się do salonu gier video, gdzie spędza kolejne godziny. W tym samym czasie jego mama siedzi w pracy nad milionem e-maili, telefonów i wiadomości SMS, które nie pozwalają jej myśleć o niczym innym - w tym o rodzinie.

Nagle komputer zaczyna wariować w tym samym momencie, co gra nastoletniego chłopca. Oboje szybko zdają sobie sprawę, że czas wokół nich zatrzymał się. Matka patrzy na ekran swojego komputera, na którym widać zdjęcie jej syna z poprzednich świąt. Następnie oboje spędzają ze sobą czas ciesząc się swoją obecnością.

Wiele osób chwaliło reklamę w Internecie przyznając się, że ich bardzo zwruszyła.

"Mam dwóch synów, jednego w wieku 33, a drugiego w wieku 27 lat. Ta reklama sprawiła, że zachciało mi się wskoczyć do samochodu i przejechać 700 mil, żeby ich zobaczyć i uściskać" - napisała jedna internautek.

Jeśli takie było zamierzenie twórców tej reklamy, to w 100 proc. im się udało. Trudno jednak nie dostrzec w niej drugiego dnia, które sprawia, że mogłaby ona być wyświetlana nie tylko w czasie świąt. W zabieganym świecie pełnym pracy - często średnio satysfakcjonującej bardzo łatwo jest zapomnieć o rodzinie i bliskich. Przypominamy sobie o nich najczęściej kiedy jest już za późno i zaczynamy żałować, że nie spędzaliśmy z rodziną więcej czasu. Dlatego postarajmy się to robić nie tylko w czasie świąt.