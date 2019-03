Zobacz, w sprawie czego będą głosować brytyjscy parlamentarzyści dzisiaj wieczorem

Dzisiaj o godzinie 22 brytyjscy parlamentarzyści będą głosować nad poprawkami dotyczącymi dalszych działań ws. Brexitu. Wśród najważniejszych znajdzie się ta, która pozwoliłaby posłom przejąć kontrolę nad wyjściem z UE i przełamać obecny impas. Kolejną jest także opcja związana z drugim referendum ws. Brexitu.

Po tym, jak Unia Europejska zgodziła się na awaryjne wydłużenie Brexitu do 12 kwietnia, Izba Gmin zagłosuje w poniedziałek późnym wieczorem nad serią poprawek.

Parlamentarzyści zagłosują w sumie nad siedmioma poprawkami. Głosowanie rozpocznie się około godziny 22 – na każdą z poprawek przewiduje się 15 minut.

Poprawki, nad którymi będą głosować posłowie:

Poprawka A - będzie dotyczyła przejęcia kontroli nad procesem wyjścia z UE przez parlament. Jej autorami są Sir Oliver Letwin, Dominic Grieve i Hilary Benn, którzy chcą przeforsować serię tzw. „indicative votes” (wstępnych głosowań) w Izbie Gmin w środę. Zgodnie z planem, za którym opowiada się Oliver Letwin, w przypadku odrzucenia umowy brexitowej May, zostanie przeprowadzona seria głosowań nad różnymi opcjami Brexitu.

Poprawka B – zobowiązuje parlament do potwierdzenia spełnienia woli obywateli głosujących w czerwcowym referendum w 2016.

Poprawka C – zaproponowana przez laburzystkę Yvette Cooper nawołuje rząd do określenia się ws. Brexitu do 28 marca. Jeśli parlament do tego terminu nie zaakceptuje umowy Theresy May, powinien określić się co do tego, co zrobi, aby Wielka Brytania nie opuściła Unii Europejskiej 12 kwietnia bez umowy.

Poprawka D – przedstawiona przez lidera Partii Pracy, Jeremy’ego Corbyna nawołuje rząd do przegłosowania innej opcji ws. Brexitu, włączając w to takie alternatywy jak zorganizowanie drugiego referendum lub unię celną z UE.

Poprawka E – wspierana głównie przez Liberalnych Demokratów dotyczy zorganizowania drugiego referendum.

Poprawka F – brzmi ona następująco: na 7 kalendarzowych dni przed terminem wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy, rząd musi zapytać parlament, czy zgadza się na twardy Brexit, czy będzie starał się przedłużyć termin opuszczenia UE, aby wykluczyć wcześniejszą opcję.

Poprawka G – została zaproponowana przez pro-unijnych Liberalnych Demokratów i nawołuje ona rząd do tego, aby postarał się opóźnić Brexit w celu zwołania referendum na temat tego, czy Wielka Brytania powinna opuścić UE z umową Theresy May czy zostać we Wspólnocie.

