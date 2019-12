Zobacz ranking 12 świątecznych hitów! Którą piosenkę bożonarodzeniową lubicie najbardziej?

Fot. Getty

Grudzień to najbardziej magiczny miesiąc w całym roku. W miarę zbliżania się Świąt Bożego Narodzenia coraz częściej słuchamy świątecznych przebojów - tych klasyczny i tych nieco nowszych. Świątecznych piosenek słuchamy często aż do Nowego Roku, a czasem i dłużej. Zobaczcie ranking 12 największych bożonarodzeniowych hitów wszechczasów!

Siadając do wigilijnego stołu czy do świątecznego obiadu lubimy puszczać w tle bożonarodzeniową muzykę - niektórzy wybierają klasyczne kolędy, inni wolą ciepłe świąteczne hity znane z radia lub telewizji. Każda gwiazdkowa melodia ma w sobie niezwykły czar i ciepło, niesione przez Święta Bożego Narodzenia. Poniżej zamieszczamy nieco subiektywny ranking przebojów, które z pewnością każdy kiedyś słyszał, a które łatwo można znaleźć np. na YouTube’ie.

1. Frank Sinatra - Jingle Bells

2. Bing Crosby - Winter Wonderland

3. Wham! - Last Christmas

4. Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You

5. Frank Sinatra - Have Yourself a Merry Little Christmas

6. Chris Rea - Driving Home for Christmas

7. Andy Williams - It’s the Most Wonderful Time of the Year

8. Nat King Cole - The Christmas Song

9. Eartha Kitt - Santa Baby

10. Dean Martin - Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow!

11. Bing Crosby and David Bowie - Peace on Earth/Little Drummer Boy

12. Brenda Lee - Rockin’ Around the Christmas Tree

Co dodalibyście to naszej listy? Która świąteczna piosenka jest Waszą ulubioną? A może wcale nie lubicie bożonardzoeniowych przebojów? Czekamy na Wasze opinie!

Zobacz koniecznie: Mama 7-ki dzieci przyznała się do popijania wina, ponieważ jej pociechy „doprowadzają ją do szału”

Nie przegap: Źródła w Pałacu Buckingham: Królowa Elżbieta II może abdykować za 18 miesięcy! Skończy wtedy 95 lat