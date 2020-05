HIT INTERNETU: parodia telewizyjnego przemówienia Borisa Johnsona w wykonaniu Matta Lucasa [wideo]

Parodia wystąpienia Borisa Johnsona przedstawiającego plany złagodzenia restrykcji w wykonaniu Matta Lucasa okazała się prawdziwym przebojem mediów społecznościowych w Wielkiej Brytanii i nie tylko. Musicie ją zobaczyć!

Krótki, liczący sobie dosłownie kilkadziesiąt sekund, materiał został obejrzany w ciągu zaledwie dwóch pierwszych dni od momentu pojawienia się w sieci aż 5 milionów razy! Trzeba oddać Mattowi Lucasowi, że w perfekcyjny sposób uchwycił zarówno chaotyczny sposób mówienia brytyjskiego premiera, jak i treść samego przemówienia, która... no cóż, również jest dość niespójna i chaotyczna!

Zobaczcie sami, jak to wyglądało:

Reakcje na wystąpienie Lucasa były różne. Z jednej strony był chwalony za swoją vis comica, a sam film po prostu bawi do łez. Z drugiej strony jednak pojawiła się krytyka, że sytuacja w której ludzie umierają z powodu koronawirusa nie jest odpowiednim momentem na strojenie sobie żartów. Sam Lucas bronił się przed takimi głosami, że doskonale zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, ale nie jego żarty są prawdziwym problemem w UK. Jest nim polityka obecnego rządu. Zapewniał, że kiedy tylko działania Borisa Johnsona będą jasne i skuteczne, tacy satyrycy jak on, nie będą już potrzebni. "Będę szczęśliwy, kiedy to się stanie" - podsumował Lucas.

A wy jak oceniacie to nagranie i parodię Johnsona w wykonaniu Matta Lucasa? Podoba się wam czy wręcz przeciwnie? Dajcie znać co na ten temat sądzicie w sekcji komentarzy na naszym profilu na FB! Czekamy na wasze opinie!

Matt Lucas to brytyjski aktor i scenarzysta komediowy, który zdobył popularność dzięki serialowi "Mała Brytania". Wciela się tam w bardzo wiele ról, z których jedną z najbardziej popularnych jest postać walijskiego geja, szczycącego się faktem bycia jedynym homoseksualnym mężczyzną w wiosce (bohater ten uznawany jest powszechnie za parodię wielu działaczy ruchu gejowskiego).

Obecnie jest jednym z najbardziej charakterystycznych aktorów komediowych w Hollywood. Ma na koncie wiele ról zarówno serialowych, jak i filmowych.