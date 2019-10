ZOBACZ przebój internetu - mina Nigela Farage`a mówi wszystko! [wideo]

Musicie to zobaczyć! Do studia LBC podczas radiowego programu z udziałem Nigela Farage`a zadzwonił słuchacz, aby powiedzieć liderowi Brexit Party o tym, jak zdecydował się na poparcie projektu wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych.

Oto prawdziwy przebój sieci! Mężczyzna, która przedstawił się jako Mark dodzwonił się do radiowego studia LBC, do programu prowadzonego przez szefa Brexit Party i jednego z najbardziej znanych eurosceptyków w UK, Nigela Farage`a. Chciał opowiedzieć o tym, co skłoniło go do zmiany swojego podejścia w kwestii opuszczenia struktur unijnych przez UK.

Rozmowa zaczyna się od tego, że słuchacz podkreśla zasługi Farage`a dla brytyjskiej polityki. Mężczyzna komplementuje jego osiągnięcia polityczne i wszystko to, co zrobił dla ojczyzny. Później Mark zaczyna opowiadać, jak do tej pory był zwolennikiem pozostania Wielkiej Brytanii we Wspólnocie. Wierzył w ten projekt, widział jego zalety. Jednak w jego życiu stało się coś dramatycznego, co kazało mu całkowicie zmienić poglądy. Farage pyta co to było, a Mark odpowiada...

Musicie to zobaczyć:

Trzeba oddać Farage`owi, że w takiej sytuacji potrafił wykazać się sporym poczuciem humoru i zachować "zimną głowę". Nie zareagował po chamsku, choć jego mina wiele mówiła o jego nastroju.

Później, polityk Brexit Party, w programie prowadzonym przez Piersa Morgana, udowodnił, że ma poczucie humoru. Przyznał, że dowcip, który mu wykręcono, był naprawdę świetny. Zobaczcie sami: