Zobacz najlepiej płatne zawody w UK w 2020 r.!

Koniec roku to zawsze dobry moment do refleksji nad zmianą pracy. Zwłaszcza, jeśli nie jesteśmy z pracy usatysfakcjonowani pod względem finansowym, albo gdy czujemy, że stoimy w miejscu i nie mamy już jak specjalnie awansować. Aby pomóc nam w ewentualnej burzy mózgów lider w branży rekrutacyjnej – firma Indeed – przygotowała ranking 20 najlepiej płatnych zawodów w UK na 2020 r.

Oto pełna lista najlepiej opłacanych zawodów w Wielkiej Brytanii według Indeed UK:

20. Dyrektor ds. budowy £85 148

19. Dyrektor ds. podatków £85 742

18. Wiceprezes ds. finansów £86 517

17. Dyrektor działu £86 727

16. Dyrektor zarządzający £88 101

15. Anestezjolog £89 501

14. Pediatra £89 723

13. Starszy dyrektor £90 059

12. Chirurg plastyczny £90 922

11. Nefrolog £91 521

10. Dyrektor ds. gastronomii £91 578

9. Okulista £91 704

8. Reumatolog £91 724

7. Neonatolog £92 003

6. Dyrektor ds. Zarządzania produktem £92 692

5. Dermatolog £93 282

4. Ortodonta £99 010

3.Wiceprezes ds. Technicznych £108 623

2. Wiceprezes ds. Sprzedaży £109 278

1. Główny dyrektor finansowy £112 666

Nie trudno zauważyć, że na 20 najlepiej opłacanych zawodów w UK aż 9 to zawody medyczne. Bill Richards z Indeed UK zaznaczył, że dominacja zawodów medycznych w gronie najlepiej opłacanych zawodów na Wyspach jest „uderzająca”. - Tak wysokie zarobki sugerują, że podaż wykwalifikowanych kandydatów nie nadąża za popytem, co powoduje, że pracodawcy płacą więcej, aby ściągnąć do siebie największe talenty. - A ponieważ wielu wyspecjalizowanych pracowników opieki zdrowotnej pracuje długimi godzinami i pod silną presją, potencjalnie podejmując decyzje dotyczące życia lub śmierci, to tak wysokie zarobki mogą być postrzegane jako nagroda za ich ciężką pracę i wiedzę – dodał Richards.

