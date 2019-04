Zobacz, jakie są prognozy finansistów ws. kursu funta. Ekonomiści przewidują kolejne przesunięcie terminu Brexitu

Wartość funta brytyjskiego w stosunku do waluty euro jest chwiejna w związku z niemożliwością przełamania impasu dotyczącego Brexitu. Zgodnie z przewidywaniami analityków finansowych następne tygodnie, a nawet miesiące, mogą nie być dla funta korzystne.

Finansiści zaniżają prognozy dotyczące brytyjskiej waluty ze względu na brak perspektyw dotyczących wyjścia z impasu, w którym tkwi obecnie parlament w Wielkiej Brytanii oraz małego prawdopodobieństwa na poparcie umowy ws. Brexitu, która pozwoliłaby stronie brytyjskiej opuścić Unię Europejską jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Theresa May planuje kolejne głosowanie ws. umowy dotyczącej Brexitu w następnym tygodniu. Przedstawi nowe pomysły?

- Mając na uwadze dłuższe opóźnienie terminu Brexitu i brak przesłanek do tego, aby zakładać, że umowa Theresy May zostanie poparta w parlamencie, trudno uwierzyć w to, że funt umocni się w najbliższym czasie – powiedziała Christin Tuxen, szefowa badań finansowych w Danske Bank w Kopenhadze.

Tuxen przyznała, że zaniżono prognozy dotyczące kursu funta ze względu na swoisty paraliż w brytyjskim parlamencie i brak perspektyw na to, że jakakolwiek umowa brexitowa zostanie przegłosowana.

- Trudno jest przewidzieć, co wydarzy się, gdy zacznie zbliżać się nowy termin Brexitu w październiku, jednak wydaje nam się, że dalsze przedłużenie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE jest możliwe – dodała Tuxen.

Theresa May chce za wszelką cenę uniknąć twardego Brexitu, dlatego, jeśli do 31 października brytyjski parlamentarzyści nie poprą umowy wyjścia, premier najprawdopodobniej poprosi Unię Europejską o kolejne przesunięcie terminu.

Z drugiej strony na Theresę May wywierana jest coraz większa presja dotycząca jej rezygnacji, co z kolei zwiększa prawdopodobieństwo, że do października przywództwo w Partii Konserwatywnej obejmie inny lider.

W piątek przed południem wartość funta plasowała się na poziomie 1,16 euro, 1,29 dolara i 4,97 złotego.

Wielka Brytania zaczyna korzystać z „utalentowanych brytyjskich pracowników”. Zapełniają oni 9 na 10 nowych miejsc pracy, na których coraz mniej jest imigrantów z UE