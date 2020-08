ZOBACZ, jak zmieniała się imigracja w UK od 1951 roku - jakich imigrantów w UK jest najwięcej?

Co wydarzy się po Brexicie? Weź udział w naszej video-ankiecie!

Skąd do UK najczęściej emigrawano?

Liczba imigrantów w UK rośnie. Według danych Office for National Statistics ich ilość na Wyspie sięgnęła już 9 milionów w 2019 roku. Oznacza to, że co siódma osoba mieszkająca dziś na Wyspie urodziła się poza Wielką Brytanią.

Trudno dziwić się tak dużemu odsetkowi imigrantów w Wielkiej Brytanii, jeśli weźmie się pod uwagę, że mamy do czynienia z byłym kolonialnym imperium. Silnie związki z byłymi koloniami i państwami z obszarów Commonwealth sprawiają, że obywatele Indii, Jamajki, Australii czy Nigerii tak chętnie przyjeżdżają do UK. Imigranci z tych krajów stanowią około jedną trzecią całej imigranckiej diaspory w UK. Z Unii Europejskiej pochodzi z kolei około 3,5 miliona imigrantów. Od 2001 roku liczebność tej grupy wzrosła najszybciej, w porównaniu do innych grup, ze względu na swobodny przepływ osób w obrębie coraz większej ilości krajów UE.

Jak zmieniała się imigracja w Wielkiej Brytanii?

W związku z Brexitem, który w założeniach brytyjskich władz ma premiować nie pochodzenie, ale umiejętności, z pewnością dynamika imigracji w UK się zmieni. W jaki sposób? W tym momencie trudno jeszcze oceniać, ale faktem jest, że na Wyspie potrzeba rąk do prostych prac. Brytyjczykom jest obojętne czy będą pochodzi z UE, z Azji czy z Afryki...

Jak zmieniała się emigracja w UK przez lata? Zobaczcie ten filmik! Opracowano go na podstawie oficjalnych danych dostępnych na stronach ONS do 1951 roku.

