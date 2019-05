UWAGA! Użytkownicy WhatsApp na celowniku hakerów! Zobacz, jak szybko zaktualizować aplikację na iPhone'ie lub Androidzie

Jeśli używasz iPhone'a, musisz przejść do ikony App Store na swojej stronie głównej, a następnie wybrać opcję "Aktualizacje" na dole ekranu. Wyświetlona zostanie lista aktualizacji "Oczekujących". Wszystko, co musisz zrobić, to nacisnąć przycisk "Aktualizuj" znajdujący się obok nazwy WhatsApp. Możesz też wybrać opcję "Aktualizuj wszystko", znajdującą się na górze.