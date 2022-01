ZOBACZ jak wygląda Big Ben po wartym 80 mln funtów remoncie [GALERIA]

Po pięciu latach remontu i wydaniu 80 milionów funtów z londyńskiego krajobrazu zaczyna wyłaniać się nowe oblicze Big Bena. Jakie robi wrażenie?

Przypomnijmy, w 2015 roku podjęto decyzję o remoncie wieży zegarowej Elizabeth Tower w Londynie w Wielkiej Brytanii, zwanej potocznie Big Benem. Koniecznej konserwacji wymagał sam mechanizm zegara, a całą konstrukcję trzeba było wzmocnić z powodu licznych pęknięć. Oprócz tego reperacji wymagał naciąg elektryczny zabytkowego mechanizmu. Przy okazji podjęto również decyzję o remoncie części dla zwiedzających. Prognozowano, że koszty odnowienia Big Bena zamkną się w kwocie 40 funtów. Pracę nad renowacją ikony Londynu ruszyły w sierpniu 2017 roku i w pierwotnych założeniach miały trwać cztery lata. Nie udało się zamknąć w przewidywanych budżecie, ani dotrzymać terminu. Koszty sięgnęły 80 milionów, a w styczniu 2022 roku prace nie zostały jeszcze zakończone, choć słynną wieżę zegarową Big Bena możemy już oglądać w pełnej okazałości.

Czy warto było wydawać 80 mln na renowację Big Bena?

Jeśli w ostatnim czasie przechadzaliście się po Westminster Bridge to pewnie zauważyliście, że zniknęła dominująca nad otoczeniem wysoka wieża otoczona ciemnymi rusztowaniami. Tarcza najsłynniejsza zegara w Wielkiej Brytanii, a być może i na świecie, została odsłonięta. Szczyt wieży Big Bena znów zaczął górować nad krajobrazem brytyjskiej stolicy.

Co się zmieniło? Wskazówkom zegara został przywrócono ich pierwotny kolor. Mają niebieską barwę. Wcześniej, były pomalowane na czarno, co było spowodowane próbą maskowania brudu. Przywrócono również oryginalny wygląd niektórych szczegółów architektonicznego projektu Charlesa Barry'ego i Augustusa Pugina, między innymi ciąg sześciu szyldów nad każdą tarczą.

Jak po remoncie prezentuje się ikona Londynu?

Sam zegar, który został zbudowany w 1859 roku został zdemontowany i przewieziony do Lake District, gdzie poddano go renowacji w firmie Cumbria Clock Company. Zegarmistrz Ian Westworth czuwał nad renowacją każdej części i dopilnował procesu czyszczenia i naprawy. "Dotarcie do każdej nakrętki i śruby było dla mnie ogromnym przywilejem" - komentował w brytyjskich mediach.

Wieżą zegarowa Elizabeth Tower w Londynie jest częścią Pałacu Westminsterskiego. Decyzję o jej budowie podjęto po pożarze 16 października 1834 roku. Projekt neogotyckiej wieży został przygotowany przez między innymi Charlesa Barry`ego i jego asystenta Augustusa W. Pugina.

Odbudowa trwała do roku 1858. W obecnym kształcie pałac ma 1200 pomieszczeń i trzy kilometry korytarzy. Wieża stanęła na trzymetrowej grubości, kwadratowej płycie betonowej o boku 15,2 m. Ma 96,3 m wysokości, a każda z czterech tarcz zegarowych ma 7 metrów średnicy. Na wieżę prowadzą spiralne schody liczące 334 stopnie.