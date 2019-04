ZOBACZ jak polskie firmy zarabiają na brytyjskich odpadach!

Na antenie Discovery Channel startuje program "Brudna robota - czysty zysk". Jego "bohaterami" są dwie polskie firmy, które zajmują się... wywożeniem odpadów!

Program "Brudna robota - czysty zysk" poświęcony jest dwóm polskim firmom zajmującym się wywozem śmieci w Londynie, głównie tych budowlanych. Jak się okazuje Polacy są potężnymi graczami w tym biznesie, a można na nim całkiem nieźle zarobić. Oto oficjalna zapowiedź tego programu:

"Londyn, największe miasto Europy. Każdego dnia 8 milionów mieszkańców wyrzuca tu 10 tysięcy ton śmieci, które ktoś musi posprzątać. Rekinami tego biznesu stali się Polacy, którzy zawodowo zamieniają odpady w funty. Wywożą je, segregują i utylizują. Niestraszne im są wielkie gabaryty. Na czym polega ich codzienna praca? A jak radzą sobie z konkurencją? No i najważniejsze, czy na tym biznesie da się zarobić?

Co ciekawe brytyjski rynek oczyszczania miasta został zdominowany przez polskie przedsiębiorstwa, które prócz kompleksowej obsługi zarówno osób indywidualnych jak i firm, przyciągają klientów także atrakcyjnymi cenami. Czy to rentowny biznes? Przekonamy się w nowym programie Discovery Channel „Brudna robota – czysty zysk”. Sprawdzimy, czym prócz solidności i punktualności Polacy wygrywają z konkurencją oraz jak funkcjonują największe polskie firmy w Londynie, do których trafia nawet 500 ton śmieci dziennie.

Prześledzimy wszystkie etapy ich pracy – od logistyki, odbioru nieczystości od klientów, przez transport specjalistycznymi ciężarówkami i segregację na sortowni, aż po recykling. Ile można zarobić na gruzie, a ile na metalach kolorowych? Czy łatwo jest operować wielkimi kontenerami w wąskich, londyńskich uliczkach? Jak polscy kierowcy odnajdują się w ruchu lewostronnym? No i jakie skarby wyrzucają na śmieci Anglicy?"

Pierwszy odcinek programu został wyemitowany przedpremierowo w Poniedziałek Wielkanocny, 22 kwietnia o 14:00. Premiera programu będzie miała miejsce 1 maja o 22:00 na Discovery Channel.