ZOBACZ jak mężczyzna jechał e-hulajnoga po autostradzie M606 [WIDEO]

Jazda elektryczną hulajnogą po autostradzie? Z takim przypadkiem mieliśmy do czynienia w hrabstwie West Yorkshire w Anglii. Patrolujący trasę policjanci byli w szoku, jak zobaczyli mężczyznę na e-hulajnodze między pędzącymi samochodami!

W piątek, 18 czerwca 2021 roku oficerowie policji z hrabstwa West Yorkshire opublikowali filmik, który można potraktować jako nagranie "ku przestrodze". Członkowie jednego z patroli Roads Policing Unit, którzy jechali odcinkiem autostrady M606 w pobliżu Bradford, znaleźli się w prawdziwym szoku, gdy zobaczyli, jak między pędzącymi samochodami pewien mężczyzna porusza się na... elektrycznej hulajnodze. Jechał na pasie dojazdowym i próbował włączyć się do ruchu na jeden z pasów głównych.

Dodajmy, że ograniczenie prędkości, jakie tam obowiązuje wynosi 70 mil/h (112km/h).

Rzecz jasna nie obyło się bez interwencji policjantów. Funkcjonariusze West Yorkshire Police zatrzymali mężczyznę i skonfiskowali pojazd, którym poruszał się po M606. "Znajdujące się w posiadaniu prywatnym hulajnogi elektryczne nie mogą być legalnie używane na drogach publicznych czy chodniku, można z nich korzystać tylko na terenie prywatnym" - dodano we wpisie.

Nagranie można obejrzeć na oficjalnym twitterze West Yorkshire Police - Roads Policing Unit. Zobaczcie sami, jak to wyglądało:

M606, Bradford - Officers on patrol were shocked to see this E-Scooter on the chevrons trying to join a live motorway lane with 70mph traffic. Scooter seized and rider reported. Privately owned E-Scooters cannot legally be used on a public road/pavement and only on private land. pic.twitter.com/4SAYOuTUim