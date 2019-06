ZOBACZ jak książę Louis ukradł show podczas urodzin Elżbiety II! [wideo]

Co za uroczy maluszek! Liczący sobie jeden roczek książę Louis zrobił prawdziwą furorę podczas oficjalnych uroczystości urodzinowych królowej Elżbiety II. Swoim zachowaniem podczas debiutu na kultowym balkonie Pałacu Buckingham wzbudził zachwyt na całym świecie!

W minioną sobotę odbyły się uroczystości związane z Trooping the Color, publicznymi urodzinami panującej w Wielkiej Brytanii monarchini. To wielkie show transmitowane na żywo w telewizji BBC, któtym ekscytuje się cały świat. Impreza, której korzenie sięgają XVII wieku obchodzona jest nad wyraz hucznie - w Londynie organizowana jest z wielkim przepychem i w iście królewskim stylu. W ramach Trooping the Color cała rodzina królewska przybywa w karocach do Pałacu Buckingham, a następnie pojawia się na słynnym balkonie, z którego pozdrawia swoich poddanych. W tym roku nie było inaczej...

GORĄCY TEMAT: Potężny pożar budynku mieszkalnego w Londynie! [wideo]

... a show szacownej solenizantce, Elżbiecie II, skradł mały książę Louis! Brytyjskie media były przekonane, że największą gwiazdą imprezy będzie księżna Meghan, świeżo upieczona mama wracająca do formy, ale to właśnie synek księcia Williama i księżnej Kate skupił całą uwagę podczas imprezy na sobie. Roczny maluszek sumiennie wywiązywał się z królewskich obowiązków i kamery stacji telewizyjnych z całego świata były skierowane właśnie na niego!

Zobaczcie sami, jak to wyglądało:

Zachowanie małego Louis rozbroiło wszystkich, włączając w to samych członków rodziny królewskiej. Kate i William nie mogli powstrzymać się od śmiechu a Camilla Parker-Bowles z autentycznym zachwytem przyglądała się swemu przybranemu wnukowi gdy oglądał pokaz brytyjskich siła zbrojnych i pozdrawiam zebranych.

CZYTAJ TAKŻE: Lista 10 produktów finansowych z ukrytym PPI. Tego się nikt nie spodziewał!