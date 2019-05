ZOBACZ jak kobieta próbowała zjeść ŻYWĄ ośmiornicę, a ta... zaczęła się bronić! [wideo]

Fot: Weibo

Streamująca w internecie na żywo kobieta z Chin chciał zjeść żywą ośmiornicą - jednak uzbrojone w osiem macek stworzenie miało co do tego inne plany... Zobacz, jak to się skończyło!

Rzeczone nagranie zostało opublikowane na chińskim portalu społecznościowym "Kuaishou", który jest swoistym połączenie TikToka i YouTube`a, pozwalającym zarówno na wrzucenie krótkich filmików, jak i streamowanie na żywo. Wszystko zaczyna się dość niewinnie - uśmiechająca się do kamery vlogerka zabiera się do swojego nietypowego "posiłku" dość delikatnie. Bardzo szybko jedzenie zamienia się w walkę, bo ośmiornica uświadamia sobie, że jej życie jej zagrożone.

Zwierzę przywiera swoimi mackami do twarzy Chinki. Wyraźnie boleśnie, bo kobieta zaczyna wręcz krzyczeć z bólu! W pewnym momencie kobieta zaczyna panikować nie mogą uwolnić się z "uścisku" ośmiornicy. Jak to wszystko się skończyło? Uwaga! Ostrzegamy wszystkich widzów, którzy są wrażliwy. Rzeczony filmik choć jest stosunkowo krótki (trwa zaledwie 50 sekund) to jednak jest dość drastyczny i mówić kolokwialnie "nie da się go odzobaczyć".

Jeśli macie odwagę, to klikajcie i oglądajcie:

Cóż możemy dodać? Oko za oko, ząb za ząb...

