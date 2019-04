ZOBACZ hit YouTube`a! Stand-uper "tłumaczy" czym jest Brexitu i... nie ma litości dla Theresy May! [wideo]

W interencie i w mediach społecznościowych krąży wiele "śmiesznych filmików" dotyczących Brexitu, przeciągających się negocjacji odnośnie wyjścia UK ze struktur unijnych i żartów z samej premier May, ale to co zaraz zobaczycie, przebija je wszystkie!

Alistair Williams to brytyjski komik, który dosłownie zatrząsnął wyspiarską sceną stand-upu swoim występem, który miał miejsce w Top Secret Comedy Club. Temat? Brexit, rzecz jasna!

Williams w swoim występie próbuje wytłumaczyć na czym polega całe to niby-wychodzenie Wielkiej Brytanii z UE poprzez analogię do... wizyty w Burger Kingu!

Zobaczcie sami jak to wyglądało, turlanie po podłodze ze śmiechu jest gwarantowane!

Jak możemy podsuwać ten występ zatytułowany "Burger King Brexit"? Jak to mówi młodzież w dzisiejszych czasach - zaorane!

