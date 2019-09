Zobacz, gdzie w Wielkiej Brytanii czynsz drożeje najszybciej. Średnia cena wynajmu w UK wzrosła do rekordowego poziomu

Średnia cena za wynajem w Wielkiej Brytanii wzrosła do rekordowego poziomu 970 funtów miesięcznie. Jest to jednak związane z ostatnimi zmianami dla landlordów i agencji nieruchomości, które weszły w życie w tym roku.

Zgodnie z najnowszymi danymi średnia cena wynajmu nieruchomości w tym roku na Wyspach wzrosła o 2,4 proc. do rekordowej kwoty 970 funtów. Jest to związane m.in. z tym, że od czerwca weszły w życie nowe przepisy zakazujące landlordom i agencjom nieruchomości nakładania na najemców opłat administracyjnych, co doprowadziło z kolei po podwyżki czynszów w całym kraju.

Są jednak rejony, w których zaobserwowano najszybszy wzrost cen za wynajem. Nikogo zapewne nie zdziwi fakt, że to Londyn prowadzi wśród brytyjskich miast pod tym względem. Średni czynsz wynosi tam 1 632 funtów za miesiąc. Z wysoką ceną za wynajem mieszkania muszą liczyć się także mieszkańcy rejonów North West (741 funtów miesięcznie, wzrost o 3,3 proc), a także South West (825 funtów miesięcznie, wzrost o 3,1 proc.).

Najmniejszy wzrost cen za wynajem w skali rocznej odnotowano w Irlandii Północnej, o zaledwie jednego funta (średni czynsz wynosi tam 664 funty). Mniejsze koszty są także w rejonie North East (531 funtów miesięcznie, wzrost o 1 proc.) oraz South East (1 064 funty miesięcznie, wzrost o 0,9 proc. w skali roku).

Między lipcem i sierpniem w Szkocji z kolei odnotowano spadek cen za wynajem do 671 funtów miesięcznie (spadek o 1,2 proc.), podobnie w rejonie South West (854 funty miesięcznie, spadek o 0,4 proc.) oraz w Walii (636 funtów miesięcznie, spadek o 0,2 proc.).

