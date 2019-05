ZOBACZ film - jak żyją Polacy na londyńskim Ealingu? [wideo]

Halo, halo, tu Londyn! Jak żyją Polacy w brytyjskiej stolicy? Czy chcą wracać do Polski, jakie są ich plany, co zamierzają zrobić w związku z Brexitem? Zobaczcie filmowy materiał ze stołecznego Ealingu!

W Wielkiej Brytanii mieszka ponad milion Polaków. W samym Londynie około 200 tys., a w Ealington - dzielnicy Londynu - osiedliło się ich najwięcej. Jak żyją, jak pracują, jaka czeka ich przyszłość? To postanowił sprawdzić reporter PolskiegoRadia24.pl.

- Brexit coming mówią ludzie i boją się, że wszystko będzie drożej - komentowała pani Maria Jastrzębska, która już od 20 lat przyjeżdża regularnie do Wielkiej Brytanii w celach zarobkowych i zajmuje się sprzedawaniem owoców. Z kolei pani Izabela w UK mieszka już od pięciu lat. Zakładała, że pojawi się tu tylko na rok do pracy, ale okazało się, że została jednak na dłużej. Czy planuje pozostać na Wyspach na stałe? Nie. - Chce odłożyć tyle pieniędzy, żebym była w stanie kupić mieszkanie - odpowiada na pytanie postawione reportera o ewentualny powrót do Polski.

Z całością materiału możecie zapoznać się pod tym linkiem:

