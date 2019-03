ZOBACZ film - historia Brexitu streszczona w 7 MINUT [wideo]

Czym będzie Brexit i jak ostatecznie będzie wyglądało wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej? Na tą chwilę chyba nikt nie potrafi tego powiedzieć - sytuacja w rządzie zmienia się jak w kalejdoskopie, a czas ucieka...

Ale spróbujmy sobie to wszystko uporządkować - w tym celu warto obejrzeć znakomity materiał poświęcony wyjściu UK ze struktur unijnych przygotowany przez program "Full Frontal with Samantha Bee".

„Jak wymawiacie Brexit: Breksit czy też Bregzeet” - pytanie Polaka zaskoczyło internautów i... pobudziło ich kreatywność! Zobaczcie ile znaleźli synonimów

Stanowi on świetnie streszczenie wszystkiego tego, co działo się na Wyspach przez ostatnie dobre kilka lat. Od kontrowersyjnej decyzji premiera Camerona o zarządzeniu referendum, przez kłamliwą kampanię obozu Vote Leave, zaskakujący wynik samego referendum, odejście Camerona ("Brits don't quit"), do powołanie na szefową rządy Theresę May, która zarządziła przedterminowe wybory, przeprowadziła negocjacje z Brukselą, dogadała umowę z UE, a następnie nie potrafiła przeforsować jej w Izbie Gmin...

Uff, naprawdę dużo się działo! Nikt nie ma chyba wątpliwości, że historia dosłownie dzieje się na naszych oczach. Ale jak to wszystko się skończy? W tym momencie nawet nie próbujemy przewidywać jakie będą następne kroki rządu Theresy May, bo jak pokazały ostatnie wydarzenia nawet najbardziej wytrwani znawcy brytyjskie sceny politycznej są nieustannie zaskakiwani kolejnymi wydarzeniami...

Brytyjski rząd chce, aby karta EHIC funkcjonowała nawet po "twardym" Brexicie