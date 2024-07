Życie w UK Znokautowali Nigela Farage’a na wiecu… Putinem [wideo]

W sobotę na wiecu Nigela Farage’a w Walton w hrabstwie Essex znokautowano polityka w zjawiskowy sposób. Mianowicie za jego plecami w trakcie wypowiedzi zaczął ukazywać się baner z Putinem i napisem „I love Nigel”.

Grupa działaczy politycznych Led By Donkeys postanowiła znokautować Nigela Farage’a na jego własnym wiecu w Columbine Center w Essex. Po ostatnich komentarzach populisty na temat Putina, gdy powiedział, że Zachód i NATO „sprowokowały” rosyjską inwazję, postanowiono nawiązać do jego stwierdzenia w ciekawy sposób.

Nokaut Nigela Farage’a

Sobotnie przemówienie Nigela Farage’a w Essex zostało przerwane zjawiskowo. Gdy nieświadomy niczego populista prowadził na scenie swój wywód dotyczący edukacji, za jego plecami powoli zaczął opadać z sufitu baner. Na nim wszyscy zobaczyli uśmiechniętego Putina z kciukiem podniesionym do góry i napis: „I love Nigel” (Kocham Nigela).

🚨We just dropped in on Farage’s election rally with a beaming picture of Putin. Nigel was not pleased. pic.twitter.com/KeDiOMeyu6 — Led By Donkeys (@ByDonkeys) June 29, 2024

Nagranie z tego zdarzenia pojawiło się w mediach społecznościowych i wywołało entuzjastyczne reakcje.

Autorem przedsięwzięcia jest grupa Led By Donkeys, a do podjęcia całej akcji sprowokował ją niedawny komentarz Farage’a. Polityk stwierdził, że to Zachód i NATO sprowokowały Putina do inwazji na Ukrainę.

Oburzony populista

Nigel Farage najpierw usłyszał reakcję na baner, a dopiero później go zobaczył. Nie potrafił ukryć swojego oburzenia i powiedział:

– Kto to tam powiesił? Ktoś z Columbine Center musi zostać zwolniony.

Natomiast zwolennicy Farage’a na widowni zaczęli skandować „Zerwijcie to!”, a po chwili na scenie pojawiło się dwóch mężczyzn, którzy próbowali zerwać baner. Jednak bezskutecznie…

Przypomnijmy, że za swoje komentarze partia Nigela Farage’a, Reform UK, została potępiona przez przywódców partii z całego spektrum politycznego. A Rishi Sunak zareagował oburzeniem na komentarz populisty, mówiąc, że Farage ma „kilka kwestii, na które powinien odpowiedzieć”.