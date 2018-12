Znani amerykańscy aktorzy kpią z Theresy May, Davida Camerona i Brexitu. To trzeba zobaczyć! [wideo]

Fot. YouTube

- Wiesz co jest śmieszne, ludzie mnie nienawidzą, ale naprawdę to oni nienawidzą ciebie - mówi w skeczu Matt Damon, który wcielił się w postać Davida Camerona. Ze słów „byłego premiera” nic nie robi sobie jednak Theresa May – w tej roli Kate McKinnon – której po ciężkim tygodniu humor wciąż dopisuje.

Theresa, Wesołych Świąt, jak się masz? Wyglądasz na zestresowaną - mówi David Cameron do Theresy May wchodząc do jej gabinetu na Downing Street. - Wiesz co jest śmieszne, ludzie mnie nienawidzą, ale naprawdę to oni nienawidzą ciebie. Mimo tego, że to ja doprowadziłem do Brexitu. Wiesz, naprawdę możesz się z tego śmiać – dodaje chwilę później.

Kate Middleton nie dogaduje się z Meghan Markle? W pogodzenie skłóconych księżnych zaangażowała się ponoć sama królowa

Zadowolony z siebie David Cameron, który dopiero co wrócił z Malediwów (bo dobrze jest się czasem gdzieś wyrwać), ma dla Theresy May prostą receptę na rozwiązanie jej problemów. - Wiesz co powinnaś zrobić? Powinnaś zawrzeć umowę. Próbowałaś tego? – radzi Cameron. - Pracujemy nad tym, dziękuję – odpowiada Theresa May.

Idzie zima. Sprawdź komu przysługuje dodatkowy zasiłek na ogrzewanie?

To nie pierwszy raz, gdy amerykańska aktorka Kate McKinnon wcieliła się w Theresę May. Szefowa brytyjskiego rządu już kilkukrotnie była bohaterką programu rozrywkowego “Saturday Night Live”, nadawanego co tydzień w amerykańskiej stacji telewizyjnej NBC.

Baba Vanga – Co bułgarska mistyczka przepowiedziała na 2019 r.?