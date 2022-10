Znane i uwielbiane zapachy w dobrej cenie. Czyli dlaczego warto jest postawić na zamienniki markowych perfum?

Fot. Materiały własne

Kto z nas nie obejrzy się za spryskaną pięknymi perfumami kobietą albo za mężczyzną, który zostawi za sobą atrakcyjną dla nozdrzy woń? Wykwintny, intensywny zapach, to często nasza wizytówka, tak jak fryzura, róż na policzkach, czy odpowiednio przycięty, zadbany zarost. Ale czy ponętny zapach musi być w XXI wieku luksusem? Otóż nie, nie musi, o czym można się przekonać używając wysokiej klasy zamienników markowych perfum.

Pokaż mi, czym pachniesz, a powiem Ci, kim jesteś

Dobranie odpowiedniego zapachu jest sprawą nadzwyczaj indywidualną. Perfumy, które pasują jednej osobie, niekoniecznie będą się dobrze komponować z zapachem skóry lub stylem bycia innej osoby. Perfumy to zatem nasza wizytówka, podobnie jak fryzura dobrana przez specjalistę - do bardziej owalnej lub pociągłej twarzy. Z całej gamy zapachów jesteśmy w stanie wybrać przynajmniej kilka, których możemy używać na różne okazje. Styliści już dawno odeszli od zasady, że należy używać tylko jednego rodzaju perfum w tym samym czasie. Eksperci Blossom Perfumery zachęcają, by bawić się zapachami i je testować – w końcu inny, lżejszy zapach, pasuje do pracy, a inny, bardziej intensywny, na wieczór, nie mówiąc już o romantycznym obiedzie we dwoje.

Znany zapach - czy musi być tak drogi?

Wielu ludzi zadaje sobie jednak pytanie – jak eksperymentować z perfumami i wzbogacać kompozycjami zapachowymi swoją osobowość w zależności od okazji, jeśli markowe produkty są tak nieziemsko drogie? Dlaczego 100 ml, 50 ml, nie mówiąc o takim maleństwie, jak 30 ml zapachowej cieczy, kosztują czasami fortunę? Czy naprawdę decydując się na zakup niewielkich flakoników wypełnionych kompozycjami zapachowymi, płacimy za rzeczywisty koszt ich produkcji, czy raczej „nabijamy kiesę” potężnym korporacjom odpowiedzialnym za drogie kampanie marketingowe? Czy ładny zapach utrzymujący się na naszej skórze przez kilka godzin to wciąż niedostępny luksus?

Bogata oferta na każdą kieszeń

Oferta naszego sklepu pokazuje, że nie – perfumy nie muszą być luksusem dla ciężko pracującego człowieka XXI wieku. U nas znajdziesz perfumy lane o kompozycjach zapachowych niemal identycznych z oryginałami, a do tego dostępne w eleganckich flakonikach. Na stronie Blossom Perfumery kupisz znane i uwielbiane zapachy we flakonikach o uniwersalnej pojemności - 30, 50 i 100 ml. Za cenę jednej buteleczki markowych perfum dostaniesz trzy a nawet cztery flakoniki, dając sobie możliwość dowolnego żonglowania zapachami w zależności od okazji. Perfumy lane to tańsze odpowiedniki markowych zapachów, które niemal niczym nie różnią się od oryginałów, a są dostępne dla osób o różnej zasobności portfela. Atrakcyjna cena idzie w parze z wygodą użytkowania i to wszystko bez straty dla wysokiej jakości produktu. A zatem nie wahaj się i już teraz sprawdź niezwykle bogatą ofertę naszych perfum lanych!

