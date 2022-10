Znana sieć restauracji szybkiej obsługi po raz trzeci w tym roku podnosi pracownikom pensje. To przez braki kadrowe

Fot. Getty

Branża gastronomiczna w UK boryka się po epidemii Covid-19 z ustawicznym brakiem rąk do pracy. Nie dziwi zatem fakt, że sieci restauracji szybkiej obsługi kuszą potencjalnych pracowników kolejnymi podwyżkami płac. Tak dzieje się choćby w przypadku znanej brytyjskiej sieci Pret A Manger, która podnosi wynagrodzenie pracownikom już po raz trzeci w tym roku.

Niedobory pracownicze w UK są poważnym problemem

Niedawno na łamach Polish Express mogliście przeczytać o tym, że coraz więcej pracowników NHS porzuca wykonywany dotychczas zawód na rzecz pracy w supermarkecie lub lokalu gastronomicznym. Powód takiego stanu rzeczy jest prosty – w usługach można zwyczajnie więcej zarobić, a i na starcie nie trzeba mieć większego doświadczenia, ponieważ wszystkiego można się w nauczyć w stosunkowo krótkim czasie. Branża hospitality wciąż jednak boryka się z niedoborami pracowników, których wielu odeszło z pracy w trakcie epidemii Covid-19 i nigdy już do niej nie wróciło (wśród nich są na przykład imigranci z Polski, którzy w trakcie pandemii wrócili do kraju). I to właśnie dlatego kolejne sieci stawiają na podwyżkę płac, żeby przyciągnąć potencjalnych pracowników.

Popularna sieć restauracji szybkiej obsługi inwestuje w pracowników

Jedną z sieci gastronomicznych w UK, które postanowiły w dobie kryzysu bardziej zadbać o pracowników, jest Pret A Manger. Sieć ogłosiła właśnie trzecią podwyżkę wynagrodzeń w przeciągu 13 miesięcy, a na wyższe pensje dla pracowników przeznaczy £10 mln. Od teraz minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy w restauracji Pret A Manger będzie wynosić £10,30. Sieć, która ma ponad 400 placówek w Wielkiej Brytanii poinformowała, że od 1 grudnia zwiększy płace o 5 proc. lub 50 pensów za godzinę pracy dla większości swoich pracowników. Z kolei wynagrodzenie wykwalifikowanych baristów, których szczególnie brakuje na brytyjskim rynku, wzrośnie z minimum £10,30 do £10,85.

Dodajmy też, że firmy z branży hospitality i handlu detalicznego będą z końcem roku mocno walczyć o pracowników ze względu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.

Podwyżki w UK są – ale czy są wystarczające?

Z informacji przekazanych przez sieć wynika, że w ostatnim roku wynagrodzenie 8600 pracowników Pret A Manger - w tym kierowników sklepów, baristów i zwykłych pracowników kawiarni, wzrosło średnio o 13 proc. Pracownicy sieci zarabiają powyżej ustawowej płacy minimalnej dla osób w wieku 23 lat i starszych, która wynosi obecnie £9,50 za godzinę. Jednocześnie tegoroczna podwyżka płac jest wyższa, niż wskaźnik inflacji, który w sierpniu wyniósł 9,9 proc. - Wraz z rosnącymi kosztami życia, które wywierają coraz większą presję na naszych pracowników, chcieliśmy zrobić więcej, aby ich wesprzeć i podziękować za to, że robią co mogą dla naszych klientów. Będzie to drugi rok z rzędu, w którym w tym samym roku wprowadzimy drugą podwyżkę płac dla naszych pracowników i jesteśmy dumni, że jesteśmy liderem branży pod względem wynagrodzeń baristów – mówi Guy Meakin, tymczasowy dyrektor zarządzający w firmie Pret’s UK & Ireland.

Branże spożywcza i hospitality w UK biją się o pracowników

Sieć restauracji szybkiej obsługi Pret A Manger dołącza do grona firm w UK, które w ostatnim czasie zadbały o większy komfort finansowy swoich pracowników. Na podobne podwyżki płac mogli w ostatnim czasie liczyć także pracownicy Tesco, John Lewis, Sainsbury’s i Marks & Spencer. Ale zaznaczmy, że Pret A Manger dopiero niedawno zmieniło politykę w zakresie wynagrodzeń, ponieważ trochę ponad rok temu pracownicy sieci chcieli przeprowadzić akcję strajkową przeciwko planowanemu odebraniu im wynagrodzenia za przerwę. Pracownikom groziła obniżka płac o nieco ponad 6 proc. za pracę na 8-godzinnej zmianie, włącznie z prawnie wymaganą półgodzinną przerwą.

Wysokość płac w UK nie nadąża za inflacją

Pomimo tego, że wiele sieci decyduje się na podniesienie płac swoim pracownikom, najnowsze dane pokazują, że wysokość płac w Wielkiej Brytanii wciąż nie nadąża za inflacją, która obecnie wynosi 9,9 proc. Agencja ONS podała, że biorąc pod uwagę wzrost cen, wartość realnych wynagrodzeń spadła w UK o 2,9 proc. Wynagrodzenie, z wyłączeniem premii, rosło w tempie 5,4 proc. rocznie w okresie od czerwca do sierpnia, czyli całkiem szybko, ale podwyżki płac nadal pozostały w tyle za inflacją.

Jednocześnie stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii spadła do poziomu 3,5 proc., czyli do najniższego poziomu od prawie 50 lat.

