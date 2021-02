Znana amerykańska aktorka radzi, jak się uporać z przykrymi konsekwencjami tzw. długiego Covid-19. Szef NHS nie zostawił na niej suchej nitki

Fot. Getty

Amerykańska aktorka Gwyneth Paltrow przyznała niedawno, że po zakażeniu koronawirusem cierpi na tzw. „długi Covid-19”. Aktorka podzieliła się ze swoimi fanami poradami, jak uporać się z przykrymi konsekwencjami długiego Covidu, ale jej sposoby zostały ostro skrytykowane przez jednego z szefów NHS.

Gwyneth Paltrow, poza tym że jest znaną, cenioną aktorką, jest też popularną influencerką. Paltrow mierzy się na swoim blogu Goop z najnowszymi dietami (np. z dietę ketogeniczną), a jej profil na Instagramie śledzi blisko 8 mln ludzi. Teraz amerykańska aktorka postanowiła podzielić się ze swoimi fanami poradami dotyczącymi walki z przykrymi konsekwencjami tzw. długiego Covidu. „Miałam wcześniej COVID-19, a choroba doprowadziła u mnie do długotrwałego zmęczenia i mgły umysłowej [stanu, który polega na utrudnionej percepcji tego, co dzieje się wokół nas – przyp.red.]. W styczniu wykonałam kilka testów, które wykazały naprawdę poważny stan zapalny w moim ciele (…) Zwróciłam się do lekarza medycyny funkcjonalnej, (…) który po obejrzeniu wszystkich moich wyników wyjaśnił, że stanowię przypadek, który do pełnego zdrowia będzie dochodził dłużej niż zwykle. Wszystko, co robię, jest przyjemne, jest to jak prezent dla mojego ciała. Mam energię, ćwiczę rano i robię saunę na podczerwień tak często, jak tylko mogę, wszystko w celu uzdrowienia siebie. Dodatkową korzyścią z tego jest [poprawa stanu] mojej skóry, co mnie uszczęśliwia i sprawia, że chcę jeszcze bardziej zainwestować w pielęgnację skóry. Uczyńmy 2021 rok rokiem, w którym nigdy nie będziemy potrzebować makijażu!” - napisała 48-letnia Gwyneth Paltrow w internecie. I dodała, że z długim Covidem walczy także poszcząc do godz. 11 rano, bazując jedynie na diecie ketogenicznej, a do tego stroniąc od cukru i alkoholu.

Szef NHS krytykuje influencerkę

Porady Gwyneth Paltrow i w ogóle influencerów, którzy myślą, że mogą bez brania odpowiedzialności doradzić ludziom wszystko, skrytykował profesor Stephen Powis, krajowy dyrektor medyczny NHS w Anglii. Powis zaznaczył, że influencerzy biorą na siebie odpowiedzialność za udzielanie porad medycznych, a także że ludzie w przypadku długiego Covidu nie powinni polegać na poradach „osób wpływowych”, tylko na poradach naukowych, pochodzących od lekarzy. - Podobnie jak wirus, dezinformacja przenosi się przez granice, mutuje i ewoluuje. Myślę więc, że YouTube i inne media społecznościowe biorą tu na siebie odpowiedzialność, [a z drugiej strony stwarzają] możliwości. W ostatnim czasie Gwyneth Paltrow cierpiała niestety z powodu skutków Covid. Życzymy jej powodzenia, ale niektóre z rozwiązań, które zaleca, tak naprawdę nie są rozwiązaniami, które rekomendowalibyśmy w ramach NHS. Musimy poważnie potraktować Covid i zastosować [do jego leczenia] poważną naukę. Wszyscy influencerzy, którzy korzystają z mediów społecznościowych, mają obowiązek dbania o innych – dodał dyrektor medyczny NHS.