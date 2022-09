Znamy skład nowego rządu UK - jacy politycy stworzą gabinet Liz Truss?

Fot: Twitter @RoyalFamily

Znamy skład nowego rządu UK kierowanego przez Liz Truss. Kto znalazł się w jej gabinecie politycznym? Na kogo postawiła nowa premier?

Boris Johnson zrezygnował z funkcji lidera Partii Konserwatywnej w dniu 7 lipca 2022, a następnie zrezygnował z funkcji premiera Wielkie Brytanii po dwóch miesiącach, w dniu 6 września 2022. Dzień wcześniej, 5 września 2022, Liz Truss ogłoszono zwyciężczynią w wyborach na nowego lidera Partii Konserwatywnej. 6 września została zaproszona przez królową Elżbietę II do objęcie stanowiska premiera podczas wizyty w zamku Balmoral. Tego samego dnia poznaliśmy członków jej gabinetu politycznego.

Kto zatem wszedł w skład nowego brytyjskiego rządu? W dniu wczorajszym, w artykule "Kto znajdzie się w nowym rządzie kierowanym przez premier Liz Truss?" typowaliśmy nazwiska nowych ministrów i w wielu przypadkach okazało się, że mieliśmy rację. Oto zestawienie najważniejszych ministrów w nowym brytyjskim rządzie kierowanym przez premier Truss:

Kanclerz skarbu - Kwasi Kwarteng

Minister spraw wewnętrznych (Home Office) - Suella Braverman

Sekretarz spraw zagranicznych (Foreign Office) - James Cleverly Był

Wicepremier i minister zdrowia - Therese Coffey

Minister edukacji - Kit Malthouse

Minister obrony - Ben Wallace

Kanclerz Księstwa Lancaster, kierujący Kancelarią Rady Ministrów – Nadhim Zahawi (jest także ministrem ds. stosunków międzyrządowych i ministrem ds. równości)

Minister strategii biznesowej, energetycznej i przemysłowej - Jacob Rees-Mogg

Minister kultury - Michelle Donelan

Minister rozwoju - Simon Clarke

Minister środowiska - Ranil Jayawardena

Minister handlu międzynarodowego - pretendent do przywództwa Kemi Badenoch

Minister pracy (DWP) - Chloe Smith

Minister transportu - Anne-Marie Trevelyan

Minister sprawiedliwości - Brandon Lewis

Minister ds. Irlandii Północnej - Chris Heaton-Harris

Minister ds. Szkocji - Alister Jack

Minister ds. Walii - Sir Robert Buckland

Szef COP26 - Alok Sharma

Lider w Izbie Gmin - Penny Mordaunt

Lider w Izbie Lordów - Lord True

Liz Truss jest czwartym z rzędu konserwatywnym premierem od 2010 roku, trzecią kobietą-premierem po Margaret Thatcher i Theresie May, a także najmłodszym premierem od czasów Davida Camerona. Przybywa na Downing Street 10 w towarzystwie Kwartenga i Coffey, a więc polityków, którzy pojawili się w parlamencie w 2010 roku. Przed awansem Truss na stanowisko ministra spraw zagranicznych, niespełna rok temu, nikt z tej trójki nie zajmował tak eksponowanego stanowiska w rządzie. Teraz, będą kierować jednym z wciąż najpotężniejszych krajów na świecie.

Jacy ministrowie tworzą nowy rząd Liz Truss?

Wielu posłów Partii Konserwatywnej jest sceptycznie nastawiona do nowego rządu. Zwracają oni uwagę na niewielkie doświadczenie członków nowego gabinetu i fakt, iż Truss idzie w ślady poprzedniego premiera faworyzując swoich sojuszników, a nie próbują stworzyć rządu reprezentującego całą partię, także jej rywali w ostatniej kampanii. Może to wpłynąć na dalsze podziału w łonie torysów. "Kraj boryka się teraz z wieloma kryzysami i potrzebujemy najbardziej utalentowanych ludzi z partii rządzącej w rządzie, a nie na tyłach" - komentował Gavin Barwell, był szef sztabu Theresy May.

Warto również zwrócić uwagę, że z głównej sceny zniknęli politycy z tzw. obozu Vote Leave, którzy grali główne role przez większość ostatniej dekady i tworzyli trzon rządów Johnsona. Dominic Raab. Micheal Gove, Priti Patel, Iain Duncan Smith i David Frost - wszyscy oni wylądowali na tylnych ławach.

Nowa premier stawia na "lojalistów"

Po odejściu Gove'a i Granta Shappsa brakuje też wielkich torysów z ery sprzed 2010 roku, a więc tak zwanych siwobrodych, którzy pamiętają czasy, gdy partia była w opozycji. Tylko Ben Wallace, który zgodnie z oczekiwaniami zachowuje swoją pracę w resorcie obrony, jest przedstawicielem tamtego obozu. Nie ma najmniejszych wątpliwości, że w brytyjskiej polityce dochodzi do zmiany pokoleniowej.

