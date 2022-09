Znamy oficjalną przyczynę śmierci królowej Elżbiety II. Zaskoczeni?

Fot. Getty

Do publicznej wiadomości podana została właśnie informacja o przyczynie śmierci królowej Elżbiety II. Wiemy też, kto był przy monarchini w ostatnich minutach jej życia.

Z dokumentu wystawionego przez National Records of Scotland wynika, że królowa Elżbieta II zmarła w czwartek 8 września o godzinie 15.10. W akcie zgonu czytamy także, że jedyną osobą, która towarzyszyła monarchini w ostatnich chwilach życia, była jej córka, 72-letnia księżniczka Anna. W dokumencie podano wreszcie, jaka była oficjalna przyczyna śmierci Elżbiety II – to zgon „ze starości”, a zatem z przyczyn całkowicie naturalnych.

Okazuje się zatem, że w trakcie, gdy do posiadłości Balmoral w Szkocji zmierzali pozostali członkowie rodziny królewskiej, a media na Wyspach informowały, że stan zdrowia monarchini budzi pewne obawy, królowa już nie żyła. Informację o śmierci Elżbiety II podano do publicznej wiadomości ponad trzy godziny później. Księżczniczka Anna, która towarzyszyła swojej matce w drodze z Balmoral do Londynu, przez Edynburg, powiedziała: - Miałam szczęście dzielić ostatnie 24 godziny życia mojej najdroższej matki. Wiemy też, że to właśnie księżniczka Anna poinformowała lokalnego urzędnika o śmierci królowej.

