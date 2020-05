Znaleziono martwego Polaka - policja z West Midlands apeluje do jego rodaków o pomoc

Policja z regionu West Midlands z dramatycznym apelem do polskiej społczeności - czy jesteś w stanie pomóc w idenryfikacji Polaka, którego ciało znaleziono w Great Bridge w Tipton?

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie West Midlands Police 15 kwietnia około godziny 18:30 w Tipton znaleziono ciało zmarłego mężczyzny. Zwłoki znajdowały się w pobliżu polskiego sklepu zlokalizowano w dzielnicy Great Bridge, a lokalne służby są przekonane, że ofiara była Polakiem. Śledczy z West Midlands zwrócili się do polskiego społeczności w środkowo-zachodniej Anglii o pomoc w tej sprawie i w ustaleniu tożsamości zmarłego mężczyzny.

Niestety, oficerowie West Midlands Police posiadają bardzo szczątkową wiedzę na temat śmierci naszego domniemanego Polaka. W zasadzie wiadomo, że miał on około 40 lat i prawdopodobnie był osobą bezdomną - pozostałe fakty są nadal owiane tajemnicą. Jego tożsamości nie udało się nie ustalić pomimo licznych pomimo wielu działań. Nie udało się ustalić również co było przyczyną jego śmierci, nie wiadomo również zbyt wiele o okolicznościach jego zgonu.

Jego śmierć jest obecnie traktowana jako niewyjaśniona, a w chwili obecnej nadal trwają specjalistyczne badania kryminalistyczne, które mają pomóc w ustaleniu wydarzeń, które doprowadziły do śmierci Polaka w Tipton.

W związku z tym West Midlands Police zwróciło się do polskiej diaspory o pomoc. "Desperacko próbujemy ustalić tożsamość tego mężczyzny. Naprawdę potrzebujemy twojej pomocy w zidentyfikowaniu tego człowieka" - apeluje detektyw Adam Jobson z lokalnego wydziały zabójstw na oficjalnej stronie.

"Nie byliśmy w stanie nawiązać kontaktu z jego najbliższymi krewnymi i bliskimi. Jesteśmy przekonani, że przesdtawiciele lokalnej społeczności będą wiedzieli, kim on jest. Zachęcam do kontaktu również każdego, kto mógł coś zobaczyć w dniach poprzedzających te tragiczne wydarzenia 15 kwietnia. Jeśli masz jakieś informacje, bez względu na to, jak nieznaczne mogą się wydawać, skontaktuj się z nami" - konkluduje detektyw Jobson.

Aby skontaktować się z policją wystarczy zadzwonić po numer 101 powołując się na sprawę oznaczoną numerem 3880 z dnia 15 kwietnia. Można również skorzystać z linii Crimestoppers dzwoniąc anonimowo pod numer 0800 555 111 lub bezpośrednio za pośrednictwem strony internetowej West Midlands Police.