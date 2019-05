Znaleziono dawcę szpiku kostnego dla polskiej dziewczynki w Gloucester. Wszystko dzięki niebywałemu zaangażowaniu lokalnej społeczności

Na ławce w pobliżu popularnego pubu w Birmingham znaleziono ciało 52-letniego mężczyzny. Choć nie został on jeszcze oficjalnie zidentyfikowany, lokalne służby poinformowały, że jest to najprawdopodobniej...

Do niedawna problem otyłości wśród dzieci nie był problemem, z którym borykali się Polacy. Teraz jednak lekarze alarmują, że polskie dzieci przybierają na wadze najszybciej w Europie...

Zgodnie z najnowszym raportem Office for National Statistics liczba imigrantów na brytyjskim rynku pracy spadła o 61 000. Lukę po nich wypełniają jednak imigranci spoza Europy, którzy otrzymują zatrudnienie...

Organizacje wspierające imigrantów z UE na Wyspach z zadowoleniem przyjęły decyzję Theresy May o rezygnacji z opłaty w wysokości 65 funtów za settled status, jednak podkreślają, że nadal nie rozwiązuje...

"Chcemy zaprosić samotną osobę". Serdeczność i ciepło mimo wszystko, czyli Święta Polaków na Wyspach

Niektórzy z nas już na początku tygodnia pakowali walizki, by wrócić do Polski na czas, inni - już od tygodni przygotowywali się do urządzenia własnej, polskiej Wigilii na Wyspach. Wszystkich nas - Polaków,...