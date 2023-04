Znaczne opóźnienia w Dover — wielokilometrowe kolejki i kilkanaście godzina oczekiwania na kontrolę graniczną

Dokładnie na tydzień przed świętami wielkanocnymi port w Dover został dosłownie sparaliżowany. Podróżni z UK utknęli w gigantycznych korkach i musieli pogodzić się z kilkugodzinnym oczekiwaniem na kontrolę graniczną. Co było powodem znacznych opóźnień w Dover?

Jak podaje serwis informacyjny BBC, opóźnienia zaczęły się jeszcze w piątek wieczorem, a w sobotę 1 kwietnia opóźnienia w niektórych przypadkach przekraczały 14 godzin.Tyle musieli czekać pasażerowie niektórych autokarów sposobiących się do przeprawy promowej na drugą stronę kanału La Manche. W pojedynczych przypadkach oznaczało to, że niektóre z nich, w tym wiele z dziećmi w wieku szkolnym, musiały spędzić noc w porcie. Ruch zaczął robić się płynniejszy dopiero w sobotę wieczorem. Dafydd Francis, nauczyciel wychowania fizycznego z Neath w Południowej Walii, podróżował wraz z grupą 33 dzieci i dorosłych, którzy przybyli do portu o godzinie 23:00 w piątek i nadal czekali na wejście na pokład 14 godzin później. Powiedział, że był „wstrząśnięty” tym opóźnieniem. „Jeśli będziemy mieli szczęście, dotrzemy do ośrodka z 14-godzinnym opóźnieniem” – powiedział, cytowany przez BBC.







Jak wygląda sytuacja w Dover?

Operatorzy promowi P&O Ferries i DFDS Seaways w oficjalnych komunikatach informowali o znacznych opóźnieniach w swoich usługach. Co więcej, w związku z opóźnieniami P&O Ferries zdecydowało się zapewnić poczęstunek pasażerom autokarów, którzy utknęli w terminalu wycieczkowym na wiele godzin. Jak do tej sytuacji odniósł się rzecznik portu?

„Wysoka ilość podróżnych w połączeniu z wydłużonym przetwarzaniem na kontrolach granicznych spowodowały duże opóźnienia dla pasażerów autokarów. Przepraszamy za niedogodności, jakie te opóźnienia mogły spowodować w podróżach pasażerów i dziękujemy wszystkim użytkownikom portu za cierpliwość w tym czasie” – komentował rzecznik.

Ile obecnie trzeba czekać na przeprawę przez kanał La Manche?

Co było przyczyną „zakorkowania” portu w Dover? Na ten efekt złożyło się kilka czynników. Przede wszystkim odpowiada za to zwiększonych ruch pojazdów, które szykowały się do przeprawy promowej. Był on większy o około 15%, ale tyle wystarczyło, aby na długie godziny sparaliżować działanie portu. Powodem tej sytuacji był początek przerwy wielkanocnej w szkołach, lwią część pojazdów przeprawiających się na drugą stronę kanału La Manche stanowiły autokary. Z pewnością nie pomogła również kiepska pogoda oraz zbyt mała liczba francuskich funkcjonariuszy straży granicznej po tamtej stronie.

Według ostatnich doniesień, na chwilę obecną, na niedzielę rano sytuacja w Dover nie została jeszcze w pełni opanowana. Władze portu poinformowały, że czas oczekiwania pasażerów autokarów szacuje się na od sześciu do ośmiu godzin, w zależności od operatora promu. Kierownictwo portu przeprosiło za „przedłużające się opóźnienia” i poinformowało, że robi wszystko, aby usprawnić pracę na granicy.

Co jest powodem opóźnień w odprawach?

W sobotni wieczór dyrektor naczelny portu, Doug Bannister, powiedział: „Mój zespół operacyjny spodziewa się, że nadrobimy wszystkie zaległości, w tym przeprawimy wszystkich ludzi, którzy rozpoczęli podróż dzisiaj, z dnia na dzień. Operatorzy promów planują dodatkowe rejsy w ciągu nocy, aby spróbować to osiągnąć, więc miejmy nadzieję, że w niedzielne południe już wrócimy do normalnych operacji” - jak się okazało, tych obietnic do końca nie udało się zrealizować.

W skrajnych przypadkach niektóre autokary czekały 14 godzin

Wczasowiczka Jennifer Fee powiedziała w sobotni wieczór, że jej autokar „zawraca i wraca do Londynu”, ponieważ powiedziano jej, że „nie ma szans” na odprawienie promu dzisiaj”. Pani Fee przesłała BBC News materiał filmowy przedstawiający pasażerów obozujących na podłodze stacji paliw w pobliskim Folkestone – gdzie autokary zostały „ułożone w stos” z powodu opóźnień w porcie. Anthony Jones opisał „frustrującą” sytuację z „brakiem komunikacji”, mówiąc BBC, że wygląda na to, że samochody i ciężarówki przejeżdżają przez kontrole graniczne przed autokarami.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

„Wygrałam 70 mln w EuroMillions, ale nie powiedziałam jeszcze o tym rodzinie”

Ryanair podwyższa ceny biletów na lato 2023. Będą dużo droższe niż wcześniej zapowiadał

Ile kosztuje przeżycie w Wielkiej Brytanii? Minimum 120 funtów na tydzień dla singla, 200 – dla dwóch osób

Ile trzeba zarabiać w PL po powrocie z UK, aby móc żyć na „normalnym” poziomie? [dyskusja]

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!