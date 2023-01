„Zmieńcie ten chol**ny rząd” - Rod Stewart nie wytrzymał i wezwał torysów na antenie Sky News do oddania władzy

Sir Rod Stewart znany jest ze swoich pro-konserwatywnych sympatii politycznych. Ale zdaje się, że i jemu przebrało w sytuacji toczącego się w kraju kryzysu i obojętności władzy na cierpienie ludzi. Artysta niespodziewanie zadzwonił do Sky News i będąc na żywo wezwał „chol**ny rząd” torysów do ustąpienia.

Rod Stewart to dobry sąsiad

Sir Rod Stewart znany jest zarówno ze swojego popierania Partii Konserwatywnej, jak i z angażowania się na rzecz dobra swojej społeczności. Do historii przeszła interwencja artysty w Essex, gdzie osobiście zabrał się on do łatania dziur na drodze prowadzącej do jego domu w Harlow. Piosenkarz przyznał wówczas, z pewnym przymrużeniem oka, że „jego Ferrari nie jest w stanie przejechać po tamtej drodze”, a ponieważ żadne służby nie kwapiły się do jej naprawy, to sam, za własne pieniądze, przystąpił do jej reperowania. - Oto, jaki jest stan drogi w pobliżu mojego miejsca zamieszkania w Harlow i tak jest od wieków. Ludzie rozwalają swoje samochody. Któregoś dnia przyjechała tu karetka i pękła jej opona. Moje Ferrari w ogóle nie jest w stanie tędy przejechać! Więc ja i chłopcy pomyśleliśmy, że przyjedziemy i zrobimy to sami. Zapełnimy dziury, podczas gdy na M11 wydano [właśnie] miliony funtów – poinformował w zeszłym roku pół żartem pół serio Rod Stewart na nagraniu opublikowanym w internecie.







Rod Stewart znów ma dość

Tym razem Rod Stewart zabrał głos w sprawie znacznie poważniejszej niż dziury na drodze. Artysta dodzwonił się do programu „Your Say” na antenie Sky News, który śledził w czwartek w trakcie sklejania modelu kolejki górskiej i powiedział, co sądzi o dramatycznych relacjach ludzi, którzy nie mogą dostać się w UK do lekarza. - Ludzie umierają, ponieważ nie mogą się doczekać na prześwietlenie. (…) Nie proszą o wiele. Osobiście jestem od dawna wyborcą torysów, ale myślę, że ten rząd powinien teraz ustąpić i dać szansę Partii Pracy. Ponieważ w przypadku pielęgniarek to łamie serce – to naprawdę łamie serce. Przez cały czas, kiedy mieszkam w tym kraju, nigdy nie widziałem, żeby było tak źle. I wszystko, co mogę zrobić, aby pomóc… Biedne pielęgniarki, jestem po waszej stronie. To zły czas dla nas w Wielkiej Brytanii, naprawdę. (…) Zmieńcie ten cho**rny rząd – zaapelował Stewart na antenie. I dodał: - To jest po prostu strasznie smutne. Jestem tak dumny z bycia Brytyjczykiem i nie mogę znieść obecnej sytuacji.

'In all my years in this country I've never seen it so bad...change the bloody government.' - @rodstewart



During a live phone-in on Sky News Sir Rod Stewart says: "This government should stand down now and give the Labour Party a go".



Read more: https://t.co/SRBpbZl51Ypic.twitter.com/xSEj3VCFKk — Sky News (@SkyNews) January 26, 2023

Rod Stewart chce pomóc ludziom za własne pieniądze

Rod Stewart opowiedział też na antenie, że kilka dni wcześniej odwiedził prywatną klinikę w celu wykonania corocznego prześwietlenia i zaznaczył, że w poczekalni nie było w ludzi. W związku z tym piosenkarz zaproponował publicznie, że „chciałby zapłacić za 10 lub 20 prześwietleń” swoich rodaków, by mogli oni wcześniej uzyskać ewentualną diagnozę. - Nie wiem, jak to rozwiążemy i mam nadzieję, że inni ludzie pójdą w [moje] ślady, ponieważ wydaje się śmieszne, że ta konkretna klinika wykonująca prześwietlenia była pusta. (…) Ja nie potrzebuję rozgłosu. Chcę po prostu robić dobre rzeczy i myślę, że to jest dobre, ponieważ jeśli inni ludzie pójdą w moje ślady, to bardzo będzie mi się to podobało.

Nad rządem Rishiego Sunaka zbierają się ciemne chmury?

Rod Stewart dołączył tym samym do grona milionów Brytyjczyków niezadowolonych z obecnego stanu państwa i indolencji lub braku woli ze strony rządu w zakresie aktywnej walki z kryzysem. Niedawno swoje niezadowolenie bardzo ostro wyrazili mieszkańcy Stoke-on-Trent zrzeszeni w popierającej torysów grupie „More in Common”. Mieszkańcy skrytykowali postawę Rishiego Sunaka względem NHS, a niektórzy pozwolili sobie nawet na komentarz, że ich zdaniem Rishiego Sunaka kryzys w kraju po prostu nie obchodzi. - Jego to po prostu nie obchodzi. On po prostu przerzuca odpowiedzialność na innych. W przypadku obecnych problemów ze strajkami, to tak, jakby powiedział: 'Mam strajkujących ludzi. Zamierzam uchwalić prawo zabraniające komukolwiek strajkować. Dobra, zaraz zniknę'. On wcale nie jest silny – zaznaczył rozżalony młody mężczyzna.

A 59-letnia fryzjerka dodała: - Wcześniej co wieczór [Sunak] pojawiał się w wiadomościach, mówiąc: 'zrobimy to, zrobimy tamto”'. [Teraz] nagle zniknął i zostawił nas z tym przygnębieniem i mrocznym czasem, tylko żebyśmy płacili nasze wysokie rachunki i wysokie rachunki za jedzenie, i wydaje się, że to nie ma końca.



