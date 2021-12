Zmiany w zasadach tranzytu przez Francję. Złagodzono ograniczenia w przekraczaniu granicy przez podróżnych z UK

Fot. Getty

Obywatele Wielkiej Brytanii, którzy chcą podróżować z UK tranzytem przez Francję, by dotrzeć do swoich domów zlokalizowanych w krajach Unii Europejskiej, nie będą już objęci zakazem wjazdu. Francja złagodziła zakaz podróży tranzytowych z UK.

Przed świętami Bożego Narodzenia, 18 grudnia 2021, Francja zaostrzyła zasady wjazdu dla podróżnych z Wielkiej Brytanii. W większości przypadków wjazd do Francji stał się możliwy jedynie po udowodnieniu poważnego powodu przekroczenia granicy francusko-brytyjskiej. Jednym z takich powodów mógł być na przykład tranzyt do krajów UE – ale tylko w przypadku obywateli unijnych. Obywatele UK nie mogli podróżować tranzytem z UK przez Francję – nawet jeśli na co dzień mieszkali w UE i chcieli w ten sposób dostać się do swoich domów.

Francja łagodzi zasady tranzytu dla obywateli UK

Teraz Francja złagodziła zasady wjazdu dla obywateli UK podróżujących tranzytem, którzy chcą wrócić z UK przez Francję do swoich domów zlokalizowanych na terytorium Unii Europejskiej. Decyzja została podjęta po tym, jak brytyjskie władze zwróciły uwagę na fakt, że wielu Brytyjczyków, którzy są na co dzień rezydentami UE, przyjechało na Wyspy na okres świąt Bożego Narodzenia. Po świętach wielu z nich napotkało oczywiście problemy z powrotem do swoich domów na Kontynencie – właśnie ze względu na surowe zasady wjazdu do Francji. W związku z tym, 30 grudnia władze Francji ogłosiły, że obywatele UK mogą już swobodnie wracać do swoich unijnych domów tranzytem z UK przez Francję.

Przypomnijmy, że po wprowadzeniu rygorystycznych ograniczeń w przekraczaniu granicy francusko-brytyjskiej, Eurotunel wydał ostrzeżenie dla potencjalnych podróżnych. Teraz, gdy Francja ogłosiła złagodzenie zasad tranzytu dla obywateli brytyjskich rezydujących w krajach UE, przedstawiciele Eurotunelu nie kryli swojego zadowolenia z tej decyzji.