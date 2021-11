Zmiany w Universal Credit. Kto może zyskać nawet 1000 funtów rocznie?

Fot. Getty

Od 24 listopada 2021 obowiązują ważne zmiany, dotyczące obliczania wysokości zasiłku Universal Credit. Kto może zyskać dodatkowe 1000 funtów z tytułu zasiłku?

Zmiany w zasadach wyliczania wysokości zasiłku Universal Credit zostały ogłoszone wraz z całym nowym budżetem w październiku przez Kanclerza Skarbu Rishi’ego Sunaka. Nowe przepisy zasiłkowe zaczęły obowiązywać w środę 24 listopada. Celem wprowadzenia zmian miało być złagodzenie skutków wycofania 20-funtowego dodatku tygodniowego do UC, wprowadzonego na początku pandemii.

Celem zmian jest dodatkowe wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, które faktycznie tego potrzebują. Według szacunków rocznie pomoc wyniesie średnio 1000 funtów na rodzinę. Przypomnijmy, że dodatek do Universal Credit w postaci 20 funtów tygodniowo wprowadzony w czasie pandemii, przynosił gospodarstwom domowym rocznie nie mniej niż 1040 dodatkowo. Najnowsze zmiany w UC nie stanowią więc całkowitej rekompensaty, choć należy pamięać, że sytuacja każdego beneficjenta jest inna.

Według rządowych szacunków, na zmianach Universal Credit skorzysta 1,9 mln gospodarstw domowych w UK. Jest to około jedna trzecia rodzin, które w ostatnich miesiącach korzystały z zasiłku. Poniżej znajdziesz najważniejsze zmiany dotyczące obliczania wysokości zasiłku Universal Credit, które obowiązują od 24 listpada 2021.

Zmiany w Universal Credit od 24 listopada 2021

Pierwsza zmiana dotyczy Work Allowance, czyli maksymalnej wysokości dochodu miesiecznego, który nie jest brana pod uwagę przez DWP przy wyliczaniu wysokości zasiłku Universal Credit. Work Allowance jest to zatem maksymalna kwota, jaką można zarobić miesięcznie – bez zmniejszenia wysokości Universal Credit.

Jesteś uprawniony do Work Allowance, jeśli Ty i/lub Twój partner:

macie pod opieką dziecko

macie ograniczoną zdolność do pracy.

Od 24 listopada 2021 Work Allowance podniesiono, a kwota, którą gospodarstwo domowe może dzięki temu zaoszczędzić w skali roku, wynosi średnio 500 funtów. Nowe kwoty Work Allowance są następujące:

335 funtów na miesiąc – jeśli koszty mieszkaniowe rozliczasz w ramach Universal Credit lub posiadasz lokal z councilu

557 funtów na miesiąc – jeśli nie otrzymujesz państwowej pomocy w zakresie mieszkania.

Druga zmiana dotycz tzw. taper rate, czyli kwoty o jaką Universal Credit może być pmniejszany w przypadku zbyt wysokich zarobków, przekraczających przysługujące w danym przypadku Work Allowance. 24 listopada taper rate zmniejszono z 63 proc. do 55 proc. Oznacza to, że za każdy 1 funt zarobiony ponad to, co dozwolone, wysokość zasiłku Unversal Credit będzie zmniejszana o 0,55 GBP.

W zależności od konkretnej sytuacji, w przeliczeniu rocznym druga zmiana może pomóc gospodarstwom domowym zaoszczędzić średnio drugie 500 funtów. Oznacza to, że zmiany wprowadzone w zasadach naliczania zasiłku Universal Credit mogą rocznie przynieść brytyjskim gospodarstwom domowym średnio nawet 1000 funtów. Należy jednak pamiętać, że ostateczne kwoty zależą od szczegółowych okoliczności życiowych i finansowych beneficjenta.