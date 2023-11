Praca i finanse Zmiany w Tax Credit, które wchodzą w życie przed świętami 2023

Osoby ubiegające się o ulgi podatkowe zostaną poproszone o „przejście” do Universal Credit. Department for Work and Pensions kontynuuje proces „zarządzanej migracji” w grudniu 2023. Wyjaśniamy, o co chodzi!

Tysiące osób ubiegających się o ulgi podatkowe w ramach Tax Credits muszą być przygotowane na zasadnicze zmiany. Jeszcze przed tegorocznymi świętami Bożego Narodzenia zostaną one poproszone o przejście do systemu Universal Credit. Ruch ten wynika ze zmian wprowadzonych przez DWP. Ich efektem ma być „przeniesienie” osób ubiegających się o starsze świadczenia do struktur nowego systemu, a więc właśnie do UC. Dodajmy, że jest to proces stopniowy. Planowo zakończy się dopiero w 2028. W ostatnim czasie został wstrzymany z powodu pandemii.

Co zmienia się w Tax Credits?

Jak podaje serwis informacyjny „The Daily Mirror”, od grudnia DWP o zmianach zawiadomi mieszkańców trzech obszarów:

Berkshire

Buckinghamshire

Oxfordshire

Zawiadomienia będą dotyczyć procesu migracji. W ich ramach przedstawiony zostanie trzymiesięczny termin na rozpoczęcie ubiegania się o Universal Credit. Jeśli nie złożysz wniosku w tym terminie, to twoje obecne świadczenia przestaną obowiązywać!

Przypomnijmy, podobne zawiadomienia od kwietnia zostały już przedstawione mieszkańcom:

Avon

Cheshire

Wschodniego Londynu

Somerset

Gloucester

Greater Manchester

East Rising

Północnego Yorkshire

Durham

East Anglia

Kent

Północnego Londynu

Doliny Tees

Derbyshire

Południowego Londynu

Staffordshire

Zachodniej Szkocji

Kumbrii

Dorset

Wschodniej Szkocji

Hampshire

Wyspy Wight

Lancashire

Południowo-zachodniej Walii

Wiltshire

Południowo-wschodniej Walii

Środkowej Szkocji

Irlandii Północnej

Dlaczego konieczne jest przejście do Universal Credit?

Według DWP do końca przyszłego roku uda się nawiązać kontakt ze wszystkimi gospodarstwami domowymi korzystającymi z ulgi podatkowej w Wielkiej Brytanii w sprawie przejścia na Universal Credit.

Istnieje sześć typ świadczeń socjalnych, które są klasyfikowane jako „legacy benefits”, które w przyszłości mają zostać wstrzymane i zastąpione przez Universal Credit. Te świadczenia to:

Working Tax Credit

Child Tax Credit

Income-based Jobseeker’s Allowance (JSA)

Income Support

Income-related Employment and Support Allowance (ESA)

Housing Benefit (renting)

Nie musisz czekać do otrzymania listu migracyjnego, aby przejść do Universal Credit – jeśli chcesz, możesz przenieść się wcześniej. Po złożeniu wniosku o Universal Credit twoje stare świadczenia zostaną wstrzymane i będziesz musiał poczekać pięć tygodni na otrzymanie pierwszej wypłaty UC. Jeśli ubiegasz się o ulgi podatkowe, Twoje uprawnienia wygasną, gdy tylko złożysz wniosek o Universal Credit.

