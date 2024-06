Holandia Zmiany w rachunkach w lipcu dla mieszkańców Holandii

Od lipca wchodzi w życie szereg zmian w Holandii. Część z nich wpłynie znacząco na finanse mieszkańców tego kraju.

Jeśli mieszkacie w Holandii, powinniście zapoznać się z ważnymi zmianami, które wchodzą w życie w lipcu w kraju wiatraków. Bardzo możliwe, że wasze rachunki za energię ulegną zmianie, a czynsz może wzrosnąć.

Wzrost płacy minimalnej w Holandii

W lipcu nastąpi podwyżka płacy minimalnej w Holandii. Wzrośnie ona o 3.09 proc. do 13.68 euro dla osób w wieku 21 lat lub starszych. Podwyżka miała być większa, ale wyższa izba parlamentu odrzuciła propozycję ustępującego rządu.

Emerytura i świadczenia

Emerytura państwowa AOW i świadczenia socjalne powiązane są z podwyżką płacy minimalnej i także wzrosną o podobną kwotę. Po podwyżce emerytura państwowa netto dla pary wyniesie 1976,64 euro, jeśli para mieszkała w Holandii przez ostatnie 50 lat.

Zasiłek na dziecko – Kinderbijslag

Od 1 lipca wzrasta również zasiłek na dziecko, który należy się rodzicom mającym dzieci poniżej 17. roku życia. Kwartalne świadczenie na dziecko do 6. roku życia wzrośnie do 281,69 euro. Z kolei na dziecko w wieku od 6 do 11 lat – 342,05 euro, a dla nastolatków do 402,41 euro.

Sprzedaż tytoniu

Od 1 lipca w supermarketach obowiązywać będzie zakaz sprzedaży papierosów i tytoniu. Jednak wyroby tytoniowe nadal będą sprzedawane na stacjach benzynowych i w niektórych specjalistycznych sklepach.

Podwyżka cen znaczków

Od lipca mają też wzrosnąć ceny znaczków do 1,14 euro za przesyłki pocztowe na terenie Holandii i do 1,80 euro za przesyłki międzynarodowe. Ceny przesyłek pocztowych wzrosły już w styczniu.

Zmiany w urlopach wypoczynkowych

Jeśli do 1 lipca nie wykorzystasz całego przysługującego ci urlopu wypoczynkowego za poprzedni (w tym przypadku 2023 rok), możesz stracić te dni wolne.

Rachunki za energię

Jeśli mamy zawartą ze swoim dostawcą energii umowę uprawniającą go do podniesienia lub obniżenia opłat dwa razy w roku (zwykle 1 stycznia i 1 lipca), warto zwrócić uwagę, co nas czeka z jego strony w lipcu.

Wynajem mieszkania

Właściciele wynajmowanych mieszkań mogą podwyższać czynsz raz w roku i tradycyjnie w Holandii robią to 1 lipca. W tym roku czynsz za lokale socjalne wzrośnie maksymalnie o 5,8 proc. Z kolei wynajem domów, które nie mieszczą się w sektorze mieszkalnictwa socjalnego, podrożeje o 5,5 proc. miesięcznie.