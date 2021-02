Zmiany w polityce bagażowej i rezerwacyjnej tanich linii lotniczych. Zobacz nowe zasady w Ryanair, Wizz Air i easyJet

Fot. Getty

W ostatnim czasie najbardziej popularne tanie linie lotnicze wprowadziły istotne zmiany w swojej polityce bagażowej i rezerwacyjnej. Jedna z głównych nowości dotyczy bagażu podręcznego. Zobacz nowe zasady w Ryanair, Wizz Air i easyJet.

Niedawno Ryanair i Wizz Air zmniejszyły rozmiar dopuszczalnego bagażu podręcznego. Od środy 10 lutego również linie lotnicze easyJet wprowadziły podobne ograniczenia. Jakie inne zmiany zaszły w polityce bagażowej i rezerwacyjnej tanich linii lotniczych w ostatnim czasie?

EasyJet wprowadza mniejszy bagaż podręczny

Wszystkie rezerwacje na loty od 10 lutego zostały objęte nową polityką bagażową easyJet. Tanie linie lotnicze zmniejszyły objętość dopuszczalnego bagażu podręcznego z 56x45x25 cm na 45x36x20 cm. Oznacza to, że na pokład samolotu easyJet nie zabierzemy już ze sobą standardowej walizki, ale będziemy musieli zmieścić rzeczy w przeciętnej wielkości plecak. Dodatkowo w samolotach easyJet nie będzie już można wkładać bagażu podręcznego do schowków zlokalizowanych nad głowami pasażerów - bagaż będzie musiał zmieścić się pod fotelem przed pasażerem.

Większy bagaż podręczny będzie przysługiwał jedynie tym pasażerom, którzy wykupią dodatkowe usługi. Na przykład większy bagaż podręczny easyJet będzie dostępny dla usługi FLEXI, HANDS FREE, a także dla rezerwacji siedzeń z większym miejscem na nogi. Minus jest jednak taki, że większy bagaż podręczny nie będzie mógł zostać wniesiony na pokład samolotu easyJet, ale trzeba będzie go oddać do luku bagażowego.

Według informacji portalu fly4free, tanie linie lotnicze tłumaczą ten ruch wygodą pasażerów. Dzięki nowej polityce bagażowej easyJet, wejście na pokład samolotu ma być sprawniejsze, a opóźnienia lotów będą rzadsze.

Nowe ceny za bagaż Wizz Air

Z kolei linia lotnicza Wizz Air również niedawno ogłosiła, że podniesie ceny za bagaż nadawany do luku. Cena bagażu do luku w Wizz Air nie jest stała, ale zależy od takich czynników, jak waga bagażu (10/20/32 kg), długość lotu, termin lotu czy miejsce wylotu i lądowania. Nowe ceny za bagaż Wizz Air mogą wynieść maksymalnie od 125 do 130 zł.

Krótszy czas na bezpłatną zmianę rezerwacji Wizz Air

W związku z pandemią Wizz Air umożliwił pasażerom bezpłatną zmianę rezerwacji na 14 dni przed planowanym lotem lub - w przypadku odwołania lotu - do 60 dni po planowanym locie. Obecnie tanie linie lotnicze wycofały się z tej zasady, skracając czas na bezpłatną zmianę rezerwacji w przypadku odwołania lotu - teraz można zmienić taką rezerwację do 30 dni po planowanym locie.

Krótszy czas na odprawę online Ryanair

Inną poważną zmianą, choć już niezwiązaną bezpośrednio z polityką bagażową, jest skrócenie czasu na odprawę online. Skrócenie czasu na odprawę online ogłosił Ryanair. Planując lot z irlandzkim przewoźnikiem, od 28 stycznia 2021 pasażerowie mają maksymalnie nie 48 godzin na odprawę online, ale 24 godziny. Dolna granica czasu na odprawę online Ryanair pozostaje bez zmian - trzeba odprawić się nie później niż na 2 godziny przez planowanym odlotem.

