Zmiany w podróżach do Wielkiej Brytanii: Od piątku nie będą wymagane testy PCR!

Fot. Getty

Od piątku 7 stycznia osoby podróżujące do Wielkiej Brytanii nie będą musiały posiadać ważnego testu PCR. Będzie to znaczącym ułatwieniem dla podróżnych.

Premier Boris Johnson potwierdził wczoraj, że od piątku 7 stycznia osoby podróżujące do Wielkiej Brytanii nie będą musiały posiadać ważnego testu PCR na obecność koronawirusa. Na mocy nowych przepisów wszystkie osoby w pełni zaszczepione, które będą wracać do UK, nie będą już musiały robić kosztownych testów przed wyjazdem, ani nie będą się musiały izolować po przyjeździe. Zamiast tego podróżni, którzy dopiero co przybyli na Wyspy, będą musieli poddać się testowi przepływu bocznego pod koniec drugiego dnia od przybycia do Wielkiej Brytanii. Dopiero jeśli test przepływu bocznego wykaże zakażenie koronawirusem, podróżni będą musieli wykonać test PCR, aby potwierdzić pozytywny wynik i aby móc ewentualnie zidentyfikować nowy wariant wirusa. Władze UK wracają zatem do systemu, który obowiązywał w październiku ubiegłego roku.

Po wykryciu nowego wariantu Omikron jesienią zeszłego roku podróżni zostali zobowiązani do wykonania testu PCR w ciągu 48 godzin od przybycia do Wielkiej Brytanii. Nakaz ten dotyczył wszystkie, w pełni zaszczepione osoby powyżej 12. roku życia. Z kolei nieszczepieni podróżni zostali także zobowiązani do wykonywania wcześniej zarezerwowanych testów PCR w drugim i ósmym dniu od przyjazdu i poddania się samoizolacji przez 10 dni. Rząd postanowił zmienić, złagodzić przepisy dotyczące podróżowania, ponieważ, jak stwierdził Boris Johnson, zastosowane środki „miały ograniczony wpływ” na rozprzestrzenianie się na Wyspach wariantu Omikron.Dodatkowo konieczność wykonania testu przed przyjazdem na Wyspy zniechęca wielu ludzi do podróżowania. Ludzie obawiają się nie tylko dodatkowych kosztów, ale też „uwięzienia' za granicą.

INTERNATIONAL TRAVEL UPDATE



We're removing the temporary extra testing measures we introduced last year at the border to slow cases of Omicron coming to the UK. Now Omicron is the dominant variant & is widespread in the UK, these measures are no longer proportionate [1/6]