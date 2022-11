Zmiany w podatkach dla najbogatszych, pensja minimalna w górę - oto najważniejsze zmiany w ramach Autumn Statement 2022

Kanclerz Jeremy Hunt ujawnił treść swojego jesiennego oświadczenia w Izbie Gmin. Co się w nim znalazło? Jak zmiany proponowane przez brytyjski rząd wpłyną na nasze zarobki i płacone podatki? Oto wszystko, co powinniście wiedzieć na ten temat!

Kanclerz skarbu Jeremy Hunt podczas dzisiejszego wystąpienia w Izbie Gmin, w ramach którego wygłaszał plany budżetowego Autumn Statement 2022 szczerze przyznał, że sytuacja gospodarcza na Wyspie nie jest dobra i Wielka Brytania zmierza ku recesji. Jednocześnie zwracał uwagę, iż rzeczy muszą się pogorszyć, aby potem mogły się polepszyć. Kanclerz, tłumacząc obecną sytuację ekonomiczną i rosnącą inflację, powołał się na czynniki globalne, w tym wojnę na Ukrainie, która doprowadziła do gwałtownego wzrostu kosztów energii i żywności.

Hunt zaznaczał, że większość krajów na świecie boryka się ze „skutkami pandemii, która zdarza się raz na sto lat”. Dodawał przy tym program urlopów furlough, szybkie wprowadzenie szczepionek i reakcja NHS „sprawiły, że nasz kraj może być dumny” z reakcji władz na kryzys.

Pensja minimalna w UK rośnie o prawie 10 proc.

Jednak trzeba w tym miejscu przyznać, że według wielu analityków Wielka Brytania jest gorzej przygotowana do radzenia sobie z tego rodzaju wstrząsami niż inne kraje. Przedłużający się okres niedoinwestowania sprawił, że gospodarka UK jest mniej wydajna i mnie odporna na kryzysy.

„Brytyjskie rodziny każdego dnia poświęcają się, aby żyć w miarę swoich możliwości, podobnie jak ich rząd, ponieważ Wielka Brytania zawsze płaci za obranie swojej drogi” - komentował dość patetycznie Hunt.

PROGNOZY GOSPODARCZE

Według kanclerza prognozy Biura Odpowiedzialności Budżetowej pokazują, że gospodarka wzrośnie w tym roku o 4,2%. Jeremy Hunt zaznacza, że UK wchodzi w recesję, a w największej mierze rosnące ceny energii stoją za negatywnymi zmianami prognoz wzrostu.

Brytyjskie PKB zmniejszy się o 1,4% w przyszłym roku, po czym zacznie rosnąć w tempie 1,3% w 2024 r., 2,6% w 2025 r. i 2,7% w 2026 r. W marcu OBR prognozowało wzrost o 3,8% na 2022 rok i 1,8% na 2023 rok. Gospodarka wzrosła o 7,5% w 2021 r., po spadku o 11% w 2020 r. – największym spadku od 300 lat – podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa.

ZADŁUŻENIE:

Zadłużenie w bieżącym roku budżetowym 2022-23 wyniesie 7,1% PKB. W kategoriach pieniężnych OBR szacuje, że deficyt budżetowy – różnica między wydatkami a dochodami – wyniesie 177 miliardów funtów w latach 2022-23. W swoich poprzednich prognozach z marca OBR szacował, że dług UK wyniesie 3,9% PKB, czyli 99,1 mld GBP w gotówce, w latach 2022-23.

Kanclerz mówi, że dzięki działaniom przedstawionym w ramach jesiennego budżet udało się zmniejszyć o „ponad połowę” dalsze zadłużanie się. Przewiduje się, że dług netto sektora publicznego osiągnie najwyższy poziom 97,6% PKB w latach 2025-26, a następnie będzie stopniowo spadał do 97,3% PKB do 2027-28.

ZMIANY PODATKOWE:

Najwyższa 45% stawka podatku dochodowego będzie obowiązywała od zarobków powyżej 125 140 GBP (zamiast dotychczasowego progu 150 000 GBP). Ulga osobista w podatku dochodowym i wyższe progi stawek zostają zamrożone na kolejne dwa lata, do kwietnia 2028 roku. Główne progi ubezpieczenia społecznego (National Insurance) i podatku od spadków również zostają zamrożone na kolejne dwa lata, do kwietnia 2028. Wolne od podatku ulgi na dywidendę i podatek od zysków kapitałowych również mają zostać obniżone w przyszłym roku i 2024.

Zgodnie z tym, co pisaliśmy już wcześniej, w górę pójdzie minimalne wynagrodzenie w UK. Stawka National Living Wage ma wzrosnąć o prawe 10 proc. do £10.42 za godzinę pracy. Obecnie, od kwietnia 2022 roku stawka ta wynosi £9.50 za godzinę pracy (wcześniej - £8.91). W praktyce to podwyżkę dla około 2,5 miliona osób zatrudnionych w UK.

Pojazdy elektryczne nie będą już zwolnione z podatku akcyzowego od pojazdów od 2025 roku.

ENERGIA:

Rządowy limit cen energii dla gospodarstw domowych zostaje przedłużony o rok, ale nie będzie wynosił 2500 GBP, tylko 3000 GBP, więc za prąd zapłacimy więcej. Gospodarstwa domowe korzystające ze świadczeń uzależnionych od dochodów otrzymają w przyszłym roku dodatkowe zasiłki w wysokości do 900 funtów. Emeryci będą mogli liczyć na pomoc w wysokości 300 GBP, a osoby na rencie - 150 GBP.

Podatek nadzwyczajny od zysków firm naftowych i gazowych (windfall tax) wzrósł z 25% do 35% i przedłużono go do marca 2028 roku. Oprócz tego wprowadzono nowy, w swoich założeniach tymczasowy podatek dla firm wytwarzających energię elektryczną. Będzie wynosił 45% i będzie obowiązywał od stycznia 2028 roku.

