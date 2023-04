Zmiany w dostawach zakupów zrobionych online w Tesco! Szykują się podwyżki – jak duże i od kiedy?

Robisz zakupy online w Tesco? To musisz się przygotować na podwyżkę kosztów dostawy i zwiększenie minimalnej wartości zamówienia. Jak gigant sprzedaży detalicznej tłumaczy nowe podwyżki?

Tesco wprowadza zmiany w dostawach online

Klienci nie będą z tego zadowoleni, ale supermarket Tesco postanowił właśnie wprowadzić od maja dwie zasadnicze zmiany w dostawach zakupów zrobionych online. Przede wszystkim od 2 maja wzrośnie minimalna wartość zamówienia – z £40 do £50, a do tego o £1 wzrośnie opłata za zamówienie poniżej kwoty £50 – z obecnych £4 do £5. Jeśli zaś chodzi o minimalną wartość zamówienia dla kanału „kliknij i odbierz”, to pozostanie ona taka sama i będzie wynosić £25.







Klienci Tesco są niezadowoleni

Ze zmian wprowadzonych przez Tesco w zamówieniach online nie jest zadowolonych wielu klientów supermarketu, co też widać m.in. w komentarzach pojawiających się w mediach społecznościowych. Ze szczególnie krytycznymi opiniami posunięcia Tesco spotkały się na grupie Extreme Couponing and Bargains na Facebooku, gdzie możemy przeczytać, że podwyższenie „minimalnej kwoty za koszyk zakupów z 40 do 50 funtów jest może łatwe dla rodzin, ale dla wielu osób robiących zakupy indywidualnie, nie jest to już takie proste. To było dla nich ”koło ratunkowe, ale wzrost [minimalnej wartości zakupów] do 50 funtów będzie zdecydowanie za duży”. A inny rozczarowany internauta dodaje, że „od lat ustala swój budżet na kwotę 40 funtów, więc jest to dla niego trochę cios”.

Tesco broni podwyżek – nie było ich od dłuższego czasu

W nawiązaniu do niezadowolenia wyrażonego przez klientów, Tesco poinformowało, że podwyżki w kosztach dostaw wprowadzane są pierwszy raz od wielu lat, a dodatkowo większość klientów nawet ich nie odczuje. - Aby zapewnić, że możemy nadal najskuteczniej jak to możliwe obsługiwać naszych klientów online, od 2 maja wprowadzamy pewne zmiany w minimalnej wartości naszego koszyka. To pierwsza zmiana, jaką wprowadzamy od prawie ośmiu lat. Dla zdecydowanej większości naszych klientów nie będzie żadnych zmian w sposobie robienia zakupów – zaznacza rzecznik Tesco.

Przypomnijmy też, że Tesco rozszerzyło właśnie swoją usługę szybkiej dostawy Whoosh na 1000 sklepów Tesco Express – usługę, w ramach której artykuły spożywcze można otrzymać w ciągu zaledwie 30 minut. Koszt dostawy to £2,99 za zamówienie, plus dodatkowe £2, jeśli opiewa ono na kwotę niższą niż £15. Z danych zbieranych przez Tesco wynika, że z usługi Whoosh skorzystało w tym roku o 30 proc. więcej klientów niż w roku poprzednim.

Jakie są koszty dostaw zakupów online w innych supermarketach?

Koszty dostawy zakupów zrobionych online bardzo różnią się od siebie w zależności od supermarketu. Na przykład w sieci ASDA minimalna wartość zamówienia wynosi £40, natomiast za zakupy poniżej tego limitu należy zapłacić £3. W supermarkecie Morrisons trzeba wydać co najmniej £25, a opłatę w wysokości £3 ponoszą klienci, którzy również nie przekroczą kwoty zamówienia rzędu £40. Taka sama minimalna wartość zamówienia – £40 - obowiązuje w supermarkecie Sainsbury's, z tym że opłata za zamówienie produktów spożywczych i innych poniżej tej kwoty wynosi £7. Wreszcie w Iceland klienci muszą wydać co najmniej £40 i ponieść opłatę w wysokości £3, jeśli do niej nie dobiją.

Można się spodziewać, że wraz ze zwiększeniem minimalnej wartości zamówienia przez Tesco oraz opłaty za zakupy poniżej tej kwoty, pozostałe supermarkety pójdą w ślady giganta sprzedaży detalicznej i również podwyższą swoje dotychczasowe progi i opłaty.

Gdzie w UK najbardziej opłaca się robić zakupy?

W miesiącu lutym najtańszą siecią sklepów spożywczych w UK okazał się niemiecki dyskont Aldi, gdzie standardowy koszyk zakupowy kosztował średnio £74,81. Organizacja konsumencka Which? porównała ceny 43 popularnych artykułów żywnościowych w ośmiu największych sieciach handlowych, a mianowicie w Aldi, Lidlu, Sainsbury's, Tesco, Asda, Morrisons, Ocado i Waitrose.

Oto pełne zestawienie Which? w zakresie najtańszych supermarketów w UK w lutym 2023 roku:

(Koszyk zakupowy – 43 produkty)

1. Aldi - £74,81

2. Lidl - £77,50

3. Sainsbury's - £85,25

4. Tesco - £85,32

5. Asda - £85,81

6. Morrisons - £89,01

7. Ocado - £89,96

8. Waitrose - £96,59

Z kolei zestawienie biorące pod uwagę tzw. duży koszyk zakupowy, obejmujący nie tylko produkty „grocery”, przedstawiał się w UK w lutym następująco (z wyłączeniem dyskontów):

(Duży koszyk zakupowy – 139 produktów)

1. Asda - £355.29

2. Sainsbury's - £358.77

3. Morrisons - £371.86

4. Tesco - £376.95

5. Ocado - £382.54

6. Waitrose - £396.58



